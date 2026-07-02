​לקראת "שבת רוח אחרת" החמישית שתתקיים בשבת מטות מסעי (כו' בתמוז 10.7), היישוב עתניאל בהר חברון חוגג בשורה היסטורית ומחזקת במיוחד:

לאחר 13 שנים של מאבקים משפטיים, התנגדויות של ארגוני שמאל וקיפאון ממושך, המנהל האזרחי דחה השבוע את כל ההתנגדויות ואישר להפקדה את תב"ע הישוב - הכוללת 169 יחידות דיור חדשות.

​האישור המיוחל, שהושג הודות לדחיפה וליווי צמוד של המועצה ותנועת "אמנה", מסמן את סופו של עידן שבו נאלץ היישוב להתרחב באמצעות שכונות קרוואנים בלבד.

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כעת, הפנים קדימה אל פרויקטים גדולים, ותחילת בנייתה של שכונת "נחלת עמי" - וקפיצת מדרגה שצפויה להכפיל את מספר התושבים בעתניאל.

​לראשונה: ציר ישיר, בטוח ופתוח אל דביר ההיסטורית

​בשורה משמחת נוספת היא השלמתה של הדרך החדשה לדביר - פרויקט שנראה דמיוני לחלוטין ערב המלחמה. הציר החדש עוקף את הכפר הערבי הסמוך, ומייתר את המורכבות הביטחונית שחייבה עד כה אישורים צבאיים חריגים.

​השנה, לראשונה, העלייה ההמונית לדביר תתאפשר באוטובוסים או ברכיבת אופניים חווייתית על הציר החדש. הציבור הרחב מוזמן להצטרף לביקור ולדרישת המקום שבו פעלה בעבר ישיבתו של עתניאל בן קנז, ממנה יצאו חכמי הסנהדרין כפי שמסופר בגמרא. בעתניאל מאמינים כי נוכחות הציבור ודרישת המקום יחזירו אותו בעתיד לידיים יהודיות, כחלק מהתהליך שכבר הולך ומתרקם בשטח בשנים האחרונות.

כחלק מתוכנית השבת העשירה, יתקיים סיור מיוחד ומרתק עם יו"ר ועד עתניאל, הרב ישראל מלמד, תחת הכותרת: "עתניאל - מיישוב מבודד לגוש התיישבות".

​הסיור יחשוף בפני המשתתפים את הסיפור של פריצת עתניאל אל המרחב, והכפלת שטח השיפוט של הישוב פי עשרה מאז השבעה באוקטובר ואת חזון העתיד המבטיח של היישוב.

​אל תחמיצו את ההזדמנות להיות חלק משבת של המון שיעורי תורה לכל הגילאים, ציונות והיסטוריה מתחדשת!

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