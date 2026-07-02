שורדי שבי, בני משפחות חטופים ומשפחות שכולות השתתפו הערב (חמישי) באירוע לציון 1,000 ימים למלחמת חרבות ברזל בכיכר החטופים בתל אביב.

שורד השבי רום ברסלבסקי תיאר את ההתמודדות מאז שחרורו מהשבי ואמר: "בשבילכם זה אלף יום, בשבילי זה נצח. בשבילי זה 1,000 גלגולי חיים שעברתי בתוך 1,000 ימים".

הוא הוסיף כי "המלחמה האישית שלי, מלחמת השיקום והמלחמה במחלה הארורה 'מחלת הפוסט טראומה', ממשיכה בכל יום ויום - כל טיפול וטיפול שבו אני בוכה דמעות וכמעט מתעלף", והבטיח: "אני אהפוך את 7 באוקטובר למפעל חיי, ולעולם לא אשכח".

הוא הוסיף: "כל עוד אני חי - אני אסחוב את הסיפור הזה איתי ואספר אותו בכל מקום שאני אוכל ובכל פלטפורמה שאוכל. ב-1000 יום הקרובים, ועד סוף החיים".

אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל ז"ל, מתח ביקורת חריפה על הממשלה ועל העומד בראשה: "יש אחד, בנימין נתניהו. מה שהשתנה אצלו מ-7.10 זה שהוא ירד במשקל. יש אחד, בצלאל סמוטריץ'. הוא טוען שבזכותו החטופים חזרו. גם אלה שחזרו בשקיות של גופות. יש אחד, שמחה רוטמן, הוא טוען שהייתה להם קדנציה פשוט נפלאה. יש אחת, אורית סטרוק, שחושבת שאנחנו בתקופה של נס".

הוא הוסיף: "ויש אותי, אייל אשל. לפני אלף ימים בדיוק החיים שלי נעצרו. ברגע אחד הפכנו ממשפחה שמחה למשפחה שחיה עם שבר שלא יתאחה לעולם. משפחה שמגדלת ילדה מתה. איך קרה המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל? איך הופקרה מדינה שלמה? איך הופקרו הילדים שלנו להישרף למוות באש המחדל?".

בהמשך אמר כי "בזמן שאנחנו מחפשים תשובות, יש מי שמנסים למחוק את הכתם. כשנתניהו אמר שאנחנו כפסע מהניצחון המוחלט, הוא התכוון לניצחון עלינו. המשפחות השכולות".

הוא פנה לבתו שנרצחה ואמר: "רונקי שלי, אני מבטיח לך שלא נשתוק. אני מבטיח לך שלא נאפשר לטשטש את האמת. אני מבטיח לך שלא נאפשר להפוך את המוות שלך לפרק בהיסטוריה שמישהו יערוך מחדש".