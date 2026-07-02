גורמים אמריקנים חששו כי ישראל עשויה לפעול לחיסול בכירי צוות המשא ומתן של איראן בזמן שוושינגטון ניהלה באביב האחרון שיחות עם טהרן במטרה להגיע להסכם ביניים.

לפי הדיווח ב"ניו יורק טיימס", מפי גורמים אמריקנים בהווה ובעבר, החשש התמקד בשר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י וביו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף.

במהלך המגעים שהחלו באפריל העריכו בארצות הברית כי ניסיון ישראלי לפגוע בשניים עלול להביא לקריסת המשא ומתן, ואף ביקשו ממדינות באזור להעביר לאיראן אזהרות מפני אפשרות כזו.

גורמים אמריקנים ציינו כי בשלביה הראשונים של המלחמה, כאשר ישראל פעלה נגד הנהגת איראן, השניים היו מטרות לגיטימיות מבחינת ישראל.

עם זאת, לאחר שהמגעים המדיניים נכנסו לשלב משמעותי באפריל, השתנתה ההערכה בוושינגטון, ולפיה פעולה נגדם הייתה מסכלת את המאמצים הדיפלומטיים.

עוד נכתב בדיווח כי החשדות של הממשל האמריקני משקפים את הפער שנוצר בין מטרותיהן של ארצות הברית וישראל בהמשך המערכה. בעוד וושינגטון ביקשה לקדם הסכם עם איראן, בישראל נותרו ספקניים באשר להפסקת הלחימה ולהמשך המסלול המדיני.