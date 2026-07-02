דובר ארגון הטרור חמאס, חאזם קאסם, הודיע היום (חמישי) כי נציגי הארגון ממשיכים זה היום השלישי ברציפות בפגישות עם המתווכים בקהיר, במטרה לדון במנגנוני יישום ההתחייבויות מהשלב הראשון של הסכם הפסקת האש ובסוגיות הנוגעות לשלב השני.

לדברי קאסם, במהלך הימים האחרונים הושגה התקדמות לקראת מציאת פתרונות שיסייעו ליישום ההסכם. הוא הוסיף כי חמאס מתייחס למגעים "בגישה רצינית ואחראית", וכי הארגון מציב בראש סדר העדיפויות את האינטרס של העם הפלסטיני, ובהם הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה.

עוד קרא קאסם לכלל הגורמים המעורבים להפעיל לחץ על ישראל כדי לאשר את כניסת הוועדה הלאומית לניהול רצועת עזה, שלדבריו תאפשר את תחילת יישום המסלול שעליו הוסכם.

בתוך כך, מנגנון ביטחון הפנים של חמאס הודיע כי הוציא להורג אדם שהואשם בשיתוף פעולה עם ישראל, אשר זוהה בראשי התיבות מ.מ.

בהודעת הארגון נמסר כי מדובר בפתיחתו של קמפיין ביטחוני רחב יותר, שבמסגרתו צפויות, לטענתו, הוצאות להורג נוספות של חשודים בשיתוף פעולה עם המודיעין הישראלי.

עוד הודיע המנגנון כי בכוונתו לפרסם בקרוב תיעודים מצולמים של הודאותיו של האיש, שלטענתו פעל עבור ישראל והיה מעורב ב"פשעים" נגד העם הפלסטיני.