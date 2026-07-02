הרבנית טובה אליה, ראש המדרשה בפסגת זאב, פרסמה פוסט אישי שבו שיתפה בהתמודדות המשפחתית מאז נפצע בנה, איתן דוד, באורח קשה בתאונת דרכים לפני יותר משנה.

"אנחנו כבר שנה בתוך תקופה מאתגרת מאד", כתבה. היא סיפרה כי בנה, איתן דוד, בן 29, נשוי לאתיה - אלמנתו של יהודה דימנטמן הי"ד ואם בנם דוד - נפגע באורח קשה בתאונת דרכים. גם אתיה נפצעה בתאונה, אך איתן ספג פגיעת ראש קשה, "וכבר שנה שהוא בהכרה מינימלית".

לצד ההתמודדות עם המציאות הקשה, כתבה כי המשפחה קיבלה גם "הרבה מתנות". לדבריה, "אחת המתנות היא להבין שבכל מצב אפשר לבחור. כוח הבחירה זו מתנה אדירה. בכל רגע נתון, בדברים גדולים וקטנים, אנחנו בוחרים".

היא תיארה את הבחירות שעשתה במהלך השנה האחרונה: "בחרתי לחייך. בחרתי להשקיע בילדים. בחרתי לבשל. בחרתי לעשות פילאטיס והליכות בבוקר". עם זאת הדגישה כי הבחירה אינה מבטלת את הכאב: "זה לא שלא כואב בלב. כואב וכואב, וגעגוע מטורף, אבל אני בוחרת לא לשקוע".

בהמשך הפוסט שיתפה בשאלות שליוו אותה לאורך התקופה: "איך צועדים בדרך כל כך מורכבת? איך לא מתייאשים? איך סוחבים את כל המשפחה אחרי? זו עבודה".

בסיום הודיעה כי מתוך ההתמודדות האישית החליטה להעביר שיחות, סדנאות ומפגשים. "החלטתי להעביר תוך כדי הדרך שיחות, סדנאות ומפגשים. מוזמנים להצטרף אליי למסע שלנו ולהאיר את אור הדרך", כתבה.