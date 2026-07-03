הסרטון של מפלגת הציונות הדתית דוברות

מועמד מפלגת הדמוקרטים, נאור נרקיס, הגיב הערב (חמישי) לסרטון בינה מלאכותית (AI) שפרסמה מפלגת הציונות הדתית. בסרטון מובאת הקלטה שלו שבה הוא מביע תמיכה בסגירת מקוואות, לצד הכיתוב: "בממשלת איזנקוט, שר הדתות נאור נרקיס יסגור את המקוואות. הם מתכוונים למה שהם אומרים. תקשיבו להם".

נרקיס אישר את הפרטים וכתב בחשבונו ברשת החברתית X: "אני מחכה בקוצר רוח כדי להיות שר החילון ולפרק את הממסד החרדי והחרד"לי לרסיסים. מדינה דמוקרטית מפרידה בין דת למזומן. וכך אעשה ביחד עם שותפיי למחנה. למימוש התוכנית להפרדת דת ממזומן שמטרידה את סמוטריץ אתם רק צריכים להתפקד לדמוקרטים".

הסרטון המדובר הוא חלק מסדרת סרטונים שפרסמה מפלגת הציונות הדתית בימים האחרונים, על רקע החשש שהיא מציגה מהממשלה הבאה. באחד הסרטונים הקודמים הובאו דבריו של יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, על כך שיסגור את מכינת עלי - דברים שגם אותם אישר גולן לאחר הפרסום.

בסרטון אחר שהופץ נראים דבריו של יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התומך באוטונומיה פלסטינית בשטחי A ו-B, תחת הכותרת: "בממשלת איזנקוט, השר לשיתוף פעולה אזורי נפתלי בנט יקים מדינה פלסטינית". סרטון נוסף התמקד ביו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שהוצג כשר החוץ המיועד בממשלת איזנקוט, ובו הובאה הקלטה מדבריו לפיהם יקדם שלום עם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן.