מבצע לוגיסטי ואבטחתי רחב היקף הגיע לסיומו בהר הזיתים: על פי הערכות המשטרה, למעלה מ-140 אלף איש עלו במהלך סוף השבוע להר הזיתים, לרגל יום ההילולה של רבי חיים בן עטר, בעל ה'אור החיים' הקדוש, פוסק ומקובל בן המאה ה-18.

מדובר באחד מאירועי ההמונים הגדולים והצפופים ביותר שנרשמו בבירה בחודשים האחרונים.

במשרד לשירותי דת, בעיריית ירושלים ובמועצת בתי העלמין סיכמו אמש בסיפוק את האירוע, שעבר ללא תקלות בטיחותיות משמעותיות, בעיקר הודות להפקת לקחים מאירועי עבר והיערכות מוקדמת קפדנית.

בשל המיקום הרגיש ותנאי השטח הטופוגרפיים הקשים של הר הזיתים, המשטרה חסמה לחלוטין את הגישה לכלי רכב פרטיים, וההגעה למתחם הקבר התאפשרה אך ורק באמצעות מערך מבוזר של שאטלים ותחבורה ציבורית ייעודית שהופעלה סביב השעון.

ההכנות בשטח נמשכו שבועות ארוכים וכללו הקמת מתחמי קהל מורחבים, פריסת מערכי תאורה, הצללה ונקודות לחלוקת מים, לצד נוכחות מוגברת של מאות סדרנים, שוטרים וצוותי רפואה וחירום של מד"א וכיבוי אש.

"מדובר באחד המבצעים הלוגיסטיים המורכבים ביותר בהר הזיתים", הסביר צוריאל קריספל, מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים.

"העבודה החלה זמן רב מראש מתוך הבנה שמדובר בציבור עצום שמגיע למקום רגיש, בתנאי שטח שאינם פשוטים. ניהול זרימת הקהל והתיאומים הביטחוניים נעשו כדי למנוע דוחק ולשמור על חיי אדם".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, ציין בסיום המבצע כי היענות הציבור להנחיות גורמי הביטחון והסדרנים היא שאיפשרה את קיום האירוע בבטחה, והוסיף כי המשרד מנהל בשנים האחרונות שורה של הילולות ענק דומות (כמו של הבבא סאלי ורבי מאיר בעל הנס) תחת סטנדרטים מקצועיים ובטיחותיים קשיחים. לאורך שעות היום והלילה נרשמו עומסי תנועה כבדים בצירים המובילים לעיר העתיקה ולמזרח ירושלים, אך מערך ההסעות הצליח לנקז את רבבות המשתתפים חזרה ללא אירועים חריגים.