רוב תושבי ישראל מבקשים בעיקר שקט פוליטי, כי הכל כאן כל כך רועש וגועש, הכל כאן כה לא רגוע, הכל כל כך בוער - שהדבר הראשון שנחוץ להם כרגע זה שקט. לפחות בינינו

אז מה העם הזה באמת מחפש? מה רוצה הציבור למצוא בבחירות הבאות? מה מבקש הוא ממנהיגיו? אם תשאלו את התקשורת או את יועצי המועמדים, השורש ק.י.צ.ו.ן יככב.

אתה מבקש לבלוט? להפוך לחביבם של האולפנים? לפתוח מהדורות? אתה רוצה לככב כנושא היומי? תקצין! תאמר דברים שיתסיסו, תעביר מסרים שירגיזו, שיוציאו אנשים משלוותם. תזעזע, תקומם, תעשה בלגן.

תבטיח להם ש'תיכנס' בכל אלה שהם לא אתה. תראה להם מי זה אתה - החזק, לא הפראייר, לא הרכיכה. אתה מנהיג ללא חת, מלך בהדרו. אתה מנהיג אמיתי.

תבטיח לבוחריך שאתה תראה להם מה זה… שרק אתה תלמד אותם לקח!

שום 'חיובי' במסר, שום חיבור ושום אחדות. כלום! זה או אנחנו או הם! בבחירות הקרובות - כך תצהיר - נצביע בעצם אם המדינה הזו שלנו או שלהם. אז הפעם אין שבויים, אין רחמים, אין פרגמטיות, הפעם הולכים עד הסוף!!!

אז… אולי הם צודקים המומחים…אולי הכיוון שלהם אינו מופרך. אולי כך צריך לנהוג מי שרוצה לנצח. עובדה שהשיטה הזו עובדת חזק בשנים האחרונות. הנה, ככל שהלהבות מגביהות, הצדדים מתכנסים כל אחד לשבטו וביתו.

לא משנה מה קרה לנו, מה עבר עלינו, אסון, ניצחון - מנהיג מתלהם וכריזמטי יודע לכנס את אנשיו חזרה אל חיק המפלגה..

אבל, תסלחו לי, משום מה, מהדברים והמסרים שאני שומע בימים אלה ברחוב, משיח עם לא מעטים, עולה מסקנה אחרת: לאנשים נמאס.

נכון, הם מתעבים את מתעביהם. נכון, הם הבינו בשנים האחרונות שהם חייבים לחזק את הבייס שלהם כי הצד השני יהפוך כאן הכל אם חלילה יעלה לשלטון. ועדיין - הם עייפים, הם לאים, הם מיואשים. הם מבקשים בעיקר שקט פוליטי כי הכל כאן כל כך רועש וגועש, הכל כאן כה לא רגוע, הכל כל כך בוער - שהדבר הראשון שנחוץ להם כרגע זה שקט. לפחות בינינו.

הם מוכנים לוותר קצת לצד השני, הם מוכנים להכיל ולהתחבר, רק שלמען ה' יהיה כאן קצת יותר שקט. הם מתפללים שיהיה אפשר לפתוח בערב מהדורה, והכל לא יהיה כה צפוי וברור, לא יהיה כל כך שונא ומשניא. שהאנטי ייעלם, שהאג'נדה תימחק, שנדווח מציאות ולא אינטרסים, תקוות ולא פחדים. זה מה שהם רוצים. ואם בשביל זה צריך להתפשר, אז נתפשר.

תבדקו עם החברים, עם המשפחה, עם השכן, אולי גם אתם תגלו שרבים כאן רוצים שקט. בעיקר שקט. בחוץ זה עוד ייקח זמן, אבל בינינו זה אפשרי כבר מחר.

המאמר מובא באדיבות השבועון "מצב הרוח"