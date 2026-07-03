סקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור העיתון "מעריב" מעלה כי מפלגת הציונות הדתית ממשיכה במגמת ההתחזקות שלה ומאי מעבר של אחוז החסימה היא מתייצבת על חמישה מנדטים.

על פי הנתונים, לו היו הבחירות נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-21 מנדטים, "ישר!" של גדי איזנקוט ב-20, ומפלגת ביחד של בנט ולפיד ב-19.

ישראל ביתנו מקבלת בסקר 10 מנדטים, הדמוקרטים 10, עוצמה יהודית 8, ש"ס 8, יהדות התורה 8, חד"ש-תע"ל 6, רע"ם 5 ומפלגת הציונות הדתית 5.

בסיכום הכולל, נותרת קואליציית נתניהו על 50 מנדטים, האופוזיציה הציונית מאבדת מנדט ועומדת על 59, והמפלגות הערביות עולות במנדט - ל-11.

74% מהמשיבים לסקר אמרו שהם בטוחים שילכו להצביע בבחירות הקרובות לכנסת, עוד 17% אמרו שכנראה יצביעו, והשאר נוטים לומר שלא ילכו להצביע (3%), או עדיין לא החליטו (6%).

בעוד שאצל מצביעי מפלגות האופוזיציה הציוניות 80% בטוחים שילכו להצביע, ועוד 8% טרם החליטו, בקרב מצביעי מפלגות הקואליציה שיעור הבטוחים שילכו להצביע עומד על 72% בלבד. כמו כן, שיעור גבוה מאוד, 82%, של מצביעי מפלגות ערביות בטוחים שיצביעו בבחירות הקרובות.