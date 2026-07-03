איש הטלוויזיה אלירז שדה טוען בטור וידאו ב־i24NEWS כי האחריות לאירועי שבעה באוקטובר אינה מוטלת על גורם אחד בלבד. לדבריו, גם הדרג המדיני, גם הדרג הצבאי, גם הדרג המשפטי וגם הציבור נושאים באחריות.

"מי אשם בשבעה באוקטובר? הדרג המדיני, הצבאי, המשפטי? או שבעצם כולם אשמים. יכול מאוד להיות שצריך לומר את האמת, כולם אשמים, אפילו אנחנו כציבור אשמים. יכולנו לצאת לרחובות ולדרוש כיבוש אדמת עזה, ולא עשינו את זה. עמוק בפנים ידענו שרק כיבוש מביא שלום עם האויב הערבי", אמר שדה.

הוא הוסיף "יצאנו כאן לרחובות בשביל לריב בינינו, במקום להילחם נגד האויב. כל מי שאומר שאלה או אלה אשמים והאחרים צדיקים - עושה פוליטיקה על חשבון הדם שנשפך ומזיק לתיקון שהמדינה חייבת לעבור. להיות תמיד בהתקפה נגד האויב. אין זמן להגנה. אשמה זה לא דבר רע. אשמה תכריח אותנו להשתפר כדי לא לחזור על אותן טעויות".

בהמשך חיבר שדה בין חורבן בית המקדש לבין האתגרים של ימינו והתייחס לשיח הציבורי בתקופה שלפני הבחירות. הוא אמר, "אז וגם היום - שנאת חינם. אנחנו לפני בחירות, המלחמה עדיין כאן. העם מאוחד הרבה יותר מהימים שקדמו לאסון. אל תאמינו לאלה שאומרים אחרת".

לדבריו, "נבחרי הציבור, הדרג הצבאי והמשפטי, כל הקודקודים למיניהם יכולים לפעמים להראות אחדות ביניהם ולפעמים להילחם ביניהם. התפקיד שלנו כציבור הוא להראות להם ששנאה זו כבר סחורה שאנחנו לא קונים. זהו, נגמר. בקלפי, ביום הבוחר, שכל אחד ישים איזה פתק שירצה. עד אז נבקר, נדבר, נשכנע, אבל לא נילחם בינינו. העם מבין, הסכנה הגדולה ביותר לעם היהודי זו השנאה בתוכנו. שימו שנאה בצד, כולנו אשמים".