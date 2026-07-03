נשיא ישיבת עתניאל הרב בני קלמנזון ורבנים נוספים פועלים בתקופה האחרונה לבחון אפשרות להקמת מפלגת ימין חדשה.

במסגרת המהלך נעשו פניות לשורת אישים מהמחנה הלאומי במטרה לבדוק את היתכנות המהלך ואת הנכונות להצטרף אליו.

ככל הנראה בין האישים שאליהם נעשו פניות נמצאים יולי אדלשטיין, גלעד ארדן ואיילת שקד. בשיחה עם ערוץ 7 מציין הרב בני קלמנזון, אביו של אלחנן קלמנזון שנפל בקרב ב-7 באוקטובר, כי הפניות נעשו לאנשים מליבת הציונות הדתית, רבנים בישיבות הסדר ואנשי התיישבות מכל הארץ.

לדברי הרב, קיים חוסר שביעות רצון מהנעשה במפלגה הנושאת את השם "הציונות הדתית", כלשונו. "אני ורבנים נוספים לא מרוצים ממה שנעשה במפלגה שנטלה את השם הציונות הדתית. אנחנו בהחלט בוחנים שילובים נוספים שנמצאים ללא ספק בימין ובימין החזק, עם גישות שונות ליחס לשירות בצבא ולתלות בציבור החרדי ובתפקידים השונים בעולם הרבני. בהחלט בוחנים את העניין".

הרב קלמנזון ציין כי בבחירות הקודמות הצביע למפלגת הציונות הדתית, אך לדבריו קיימת אכזבה מהתנהלותה. "יש לנו אכזבות, וזה לא סוד", אמר.