ראש מועצת שומרון יוסי דגן שיגר מכתב לרמטכ"ל אייל זמיר ובו קרא לבטל את הכוונה לצמצם את מערך חיילי ההגנה המרחבית (הגמ"ר) ביישובי יהודה ושומרון.

בפתח מכתבו כתב כי "ההחלטה, במציאות הביטחונית הנוכחית, צפויה לייצר פערים מבצעיים משמעותיים בשטח ולהשפיע ישירות על מעטפת האבטחה של היישובים והצירים".

בהמשך פירט את המשמעויות המבצעיות של המהלך וכתב כי "במצב בו הסד"כ יצומצם ישובים אלו יישארו ללא אבטחה".

הוא גם התריע כי "ביטול חיילי ההגמ"ר יותיר עמדות לא מאויישות", בהתייחס לעמדות הביטחוניות המאוישות מאז תחילת המלחמה ולמערך האבטחה האזרחי.

בסיום מכתבו ביקש ראש המועצה מהרמטכ"ל "לעצור את תוכנית הקיצוץ המתוכננת ולקיים דיון מקצועי בנושא בהשתתפות גורמי הצבא והרשות, על מנת לבחון חלופות מתאימות".

"אני בטוח שהרמטכ"ל רואה לנגד עיניו את ביטחון תושבי יהודה ושומרון - מתוך האחריות המשותפת לביטחון אני פונה הוא ומציג את הדברים בצורה ברורה. ומצפה ממנו לבטל את המהלך המתוכנן לצמצום חיילי ההגמ"ר בישובים. ההתיישבות אני מבקש לבטל את המהלך המתוכנן. במציאות הביטחונית הנוכחית חיילי ההגמ"ר הם חלק בלתי נפרד ממערך ההגנה על היישובים והצירים, וחובה לוודא שלא ייווצרו פערים שעלולים לסכן חיי אדם", סיכם דגן.