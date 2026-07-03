גורמים ממשלתיים בכירים מדווחים כי היקף הנזקים המצטבר שגרמו פלגים חרדים קיצוניים לתשתיות, למסילות ולכלי העבודה ההנדסיים באתר ההקמה של מקטע בר אילן ברכבת הקלה בירושלים, חצה את רף ה-600 מיליון שקלים - כך דווח בעיתון "דה מארקר".

על פי הדיווח, מדובר בזינוק בהשוואה לנתונים מלפני פחות משנתיים, אז נאמד הנזק בכ-326 מיליון שקלים.

הוונדליזם כלפי העבודות נמשך כבר כשש שנים ובחודשים האחרונים התגבר עם סדרת הצתות מכוונות של ציוד מכני כבד וכלים הנדסיים יקרים. השבוע תועד מפגין כשהוא נכנס אל תוך שטח העבודה הסטרילי באמצע יציקת בטון ומפריע לתהליך.

אלא שלמרות שרבים ממעשי הוונדליזם תועדו, המשטרה לא הגישה אפילו כתב אישום אחד, נגד מי שמתפרעים במקום.

זאת למרות שלפני כשנה אישר משרד האוצר תוספת תקציבית מיוחדת, חריגה וייעודית למחוז ירושלים במשטרה שניתנה בעקבות בקשה להתמודדות עם אתגר אבטחת עבודות הרכבת הקלה.