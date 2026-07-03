הפודקאסט של ערוץ 7 ממשיך לארח רבנים מובילים מהציונות הדתית לשיחות עומק. השבוע התארחו אצל העיתונאי דביר עמר ראש ישיבת ההסדר "לב תל אביב - שיר לנריה", הרב ניר יעקב מס, רב העיר מעלה אדומים הרב מרדכי נגארי והרב אביחי לבנוני, ממובילי מיזם "מרבים שלום" מבית ישיבת בית אל.

הרבנים בפודקאסט צילום: ערוץ 7

בישיבת ניר התקיים השבוע מעמד סיום הש"ס של האברך אליהו עמנו, בהשתתפות ראש הישיבה הרב נעם ולדמן וראש מוסדות "יצחק ירנן" באשקלון, הרב יצחק ברדא.

הרב ברדא בישיבה צילום: ללא קרדיט

בפתח בית המדרש של ישיבת "עוז ואמונה" בדרום תל אביב, מיסודו של הרב אחיעד אטינגר הי"ד, נתלתה השבוע מודעה המבהירה כי בהנחיית ראש הישיבה הרב איציק פנירי אין להכניס טלפונים ניידים לבית המדרש.

המודעה בישיבה צילום: ללא קרדיט

ביום הכיף של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא בסופרלנד פגשנו את הרב יקהת רוזן, מנהל מכון אור עציון, שמכר בדוכן מיוחד את ספריו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל.

הרב יקהת רוזן בדוכן צילום: ללא קרדיט

חבר הכנסת אוהד טל סייר השבוע במפעל התפילין של ישיבת ההסדר ראשון לציון יחד עם ראש הישיבה, הרב שלמה לוי.

ח"כ טל בסיור צילום: ללא קרדיט

מתניה ג'רפי, מנכ"ל תנועת "אם תרצו", נישא השבוע לבחירת לבו חיהלה סלע באולם "88" שבעמק חפר. בין המשתתפים בשמחה: השר עמיחי שיקלי, ח"כ בועז ביסמוט, ח"כ לימור סון הר-מלך ואורחים רבים נוספים.

מתניה ג'רפי וחיהלה צילום: רון תורג'מן

לקראת פתיחת זמן אלול נפרדים בישיבת ירושלים לצעירים משלושה מאנשי הצוות הוותיקים: הרב איתן שנדורפי, הרב עובדיה אחיטוב והרב דוד שמחון, מנהל התיכון.

הרב איתן שנדורפי צילום: נריה שנדורפי

הפרשן החרדי ישראל כהן ובנו ארי התברכו השבוע אצל הראשון לציון הרב יצחק יוסף. הרב איחל לכהן הצלחה בהמשך דרכו התקשורתית ו"סייעתא דשמיא בהסברה נכונה", ולבנו איחל שיגדל להיות "גדול בתורה ובקי בש"ס ובפוסקים".

כהן בשיחה עם הרב יוסף צילום: באדיבות המצולם

לביא ניצן, אחיו של לוחם סיירת גבעתי גלעד ניצן הי"ד, תלמיד ישיבת אבינועם שנפל במלחמת "חרבות ברזל", נישא השבוע לבחירת לבו שני. את החופה ערך ראש ישיבת רמת גן, הרב יהושע שפירא.

החופה המרגשת של האח השכול באדיבות המצלם

אלפי חניכים, מדריכים, רכזים ובוגרים של תנועת עזרא השתתפו באירוע פתיחת הוועידה ה-20 של התנועה. את אירוע הפתיחה ליוו הופעות של שמואל, אביה שרמן, אלישע בירנבאום וביני לנדאו יחד עם חניכי התנועה.

השר סמוטריץ' באירוע צילום: מנדי טויטו

עם סיומו של זמן הקיץ נערך בישיבת "תפארת שלמה" מעמד מיוחד, שבמהלכו חגגו תלמידי מסלול הקצב המוגבר את סיום מסכת בבא מציעא, שנלמדה לאורך השנה.

חגיגות הסיום בתפארת שלמה ללא

גם בתיכון דעת לביא בכוכב השחר חתמו את שנת הלימודים במרתון לימוד תורה. במסגרת השבוע האחרון של השנה סיימו התלמידים את מסכת מגילה בתוך שלושה ימים, לצד לימוד "מסילת ישרים", פרשת השבוע ונושאי תורה נוספים.

תיכון דעת ללא

קרוב לאלף אורחים הגיעו השבוע לבניין הספרייה הלאומית הישן בירושלים לפתיחת תערוכת הבוגרים והבוגרות של המכללה האקדמית אמונה לאמנויות ולעיצוב.

בין המשתתפים: ראשת המכללה ד"ר אפרת גרוסמן, יו"ר הוועד המנהל ליאורה מינקה, סגן ראש עיריית ירושלים אריה קינג, סגנית ראש החמ"ד אתי אורלב, מפמ"ר מגמות אמנויות העיצוב במשרד החינוך עינת קריצ'מן, הרב ד"ר מנחם מקובר וראש מסלול "אהיה", הרב ד"ר בני פרל.

אפרת גרוסמן והרב בני פרל מעניקים תעודה צילום: בנימין ויסמן

הרב אלון ברגר, מחנך בישיבת אמית יגל באשדוד, זכה בפרס "מורה חונך מוביל" של החמ"ד. הפרס הוענק לו בטקס הוקרה שנערך בירושלים למורים המלווים מורים חדשים במערכת החינוך.

זו אינה ההוקרה הראשונה לה זוכה הרב ברגר: לפני כארבע שנים נמנה עם 50 המועמדים הסופיים בתחרות הארצית "המורה של המדינה".

הרב ברגר צילום: באדיבות הישיבה

שנתיים לאחר שעלו לאוויר חגגו השבוע עובדי i24NEWS את יום ההולדת השני של הערוץ במתחם המכולות בנמל יפו. באירוע השתתפו המגישים, הכתבים, המפיקים, אנשי ההנהלה והצוותים הטכניים. באירוע תפסנו לתמונה את נוה דרומי ויוסי יהושוע.