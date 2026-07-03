המפגש צילום: באדיבות המצלם

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לקח אמש (חמישי) פסק זמן מהעיסוקים הביטחוניים והגיע יחד עם כל צוות לשכתו לאשדוד, לערב גיבוש מיוחד שנערך בביתו של דוברו ויועצו הבכיר, אריאל אלחרר, תושב העיר.

הגעתו של השר לרובע המגורים עוררה סקרנות בקרב תושבים ועוברי אורח שחלפו באזור, לאחר שאלו הבחינו בשר וברכבי האבטחה הרבים המלווים אותו.

לאחר שסיים את המפגש עם צוות הלשכה, המשיך השר בן גביר יחד עם רעייתו, אילה, לסיור לילי לאורך חופי אשדוד.

במהלך ההליכה על החוף, נקלע השר למשחק כדורגל של קבוצת נערים מקומיים.

במשחק כדורגל צילום: באדיבות המצלם

הצעירים, שהופתעו לפגוש את השר לביטחון לאומי על החול בעיצומו של הלילה, נדהמו עוד יותר כאשר בן גביר הצטרף אליהם באופן ספונטני על המגרש והחל להקפיץ איתם את הכדור. השר וצוותו סיכמו את הערב המרענן בעיר וחזרו לשגרת העבודה.