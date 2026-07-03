הרב לבנון: "לא לסמוך על אישור כשרות צהר" צילום: דוברות

הרב אליקים לבנון, רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה, תקף הבוקר (שישי) בחריפות את החלטת מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן אמש, לתת אישור לארגון צהר לפעול כגוף הנותן כשרות במדינת ישראל.

לדברי הרב, מדובר במתנת פרידה של המנכ"ל אותו הגדיר כאחד ש"שנים רבות עשה נזק למערכת הכשרות". את כשרות צהר הגדיר הרב כ"כשרות מנכ"ל", וקרא לציבור "לא לסמוך עליה".

הרב לבנון הביא את הפסוק מספר שמואל: 'רבו העבדים המתפרצים', והסביר: "לפעמים בא מישהו ומתפרץ. והנה, מנכ"ל הרבנות הראשית, בסוף תפקידו שמגיע לאחר שהוא בעצם היה מחויב לפרוש קודם לכן, מתפרץ כנגד אדוניו - כנגד מועצת הרבנות הראשית, ועושה דברים שלא יעלו על הדעת".

הוא מתח ביקורת חריפה על מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן. "שנים רבות הוא הזיק למערכת הכשרות, והוא רוצה לתת לנו ממש מתנה אחרונה של נזק למערכת הכשרות. אני מחזק את ידי מועצת הרבנות הראשית, את ידי הרבנים הראשיים, הרב קלמן בר והרב דוד יוסף, שיעמדו בפרץ ולא יתנו למתפרצים להשיג את בקשתם

הכשרות הממלכתית היא כשרות של הרבנות הראשית. אני מחזק את ידי הרבנות הראשית וידי מועצת הרבנות הראשית. ואני קורא לציבור לא לסמוך על כשרויות על פי מנכ"ל. יש כשרות רבנות ויש כשרות מנכ"ל. מי שרוצה רבנות כשרות מנכ"ל - יבחר ברבנות שהוא רוצה, מי שרוצה רבנות כשרות מקומית - יבחר ברבנות המקומית", סיכם הרב לבנון.