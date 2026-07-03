כלי טיס של חיל האוויר תקף בצפון רצועת עזה וחיסל באופן ממוקד את המחבל מחמד נעים ג'נדיה, מי ששימש כראש מערך הביטחון הצבאי של גדוד שג'אעייה בזרוע הצבאית של הארגון.

ג'נדיה נחשב לאחד מעמודי התווך של הגדוד המקומי, וגם בעת האחרונה המשיך לפעול מתוך תת-הקרקע והחורבות במטרה לקדם, לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור מורכבים ותקיפות נגד כוחות צה"ל הפועלים באזורים השונים ברצועת עזה.

בטבח ה-7 באוקטובר 2023, הוא שימש כמפקד חוליית של כוחות הנוח'בה אשר פרצה את גדרות הגבול, פשטה באכזריות לקיבוץ נחל עוז והובילה את מסע הרצח במרחב.

במהלך הלחימה באותו הבוקר, לקח ג'נדיה חלק פיזי ואקטיבי בחטיפתו של קצין השריון, סרן דניאל פרץ ז"ל, שנפל בקרב וגופתו נחטפה לעזה.

עם התקדמות התמרון הקרקעי של צה"ל ברצועה, התברר כי ג'נדיה קיבל תפקיד מפתח אסטרטגי במערך החטופים של חמאס. הוא היה האיש האחראי באופן ישיר על כליאתם והחזקתם של שלושת החטופים הישראלים - יותם חיים ז"ל, סאמר אל-טלאלקה ז"ל ואלון שמריז ז"ל.

השלושה הוחזקו תחת פיקודו ותחת תנאים קשים במנהרה תת-קרקעית עמוקה במרחב שג'אעייה, עד לרגע שבו הצליחו להימלט משביים ונורו למוות בשגגה על ידי כוחותינו.

מעבר לתפקידיו המבצעיים הנסתרים במערך התת-קרקעי, ג'נדיה היה מוכר היטב לגורמי המודיעין בישראל גם מתוך סרטוני התעמולה הרשמיים שהפיץ חמאס ברחבי העולם. הוא זוהה כאחד הפעילים הבולטים והדומיננטיים ביותר, אשר הופיעו כשהם רעולי פנים ומדים מלאים במהלך הטקסים המבוימים של ארגון הטרור לקראת פעימות שחרור החטופים בעסקאות הקודמות, תוך שהוא מנהל את הפקת מסירת הנשים והילדים לידי הצלב האדום מול המצלמות.

האחים יונתן ועידו שמריז התייחסו המחבל שהחזיק באחיהם אלון שמריז ז"ל, וביותם חיים ז"ל, וסאמר אל-טלאלקה ז"ל בשבי חמאס. "שום פעולה לא תחזיר לנו את אלון אח שלנו הגיבור, ושום חיסול לא יוכל למחוק את הכאב ואת החלל שנפער בחיים שלנו. יחד עם זאת, בלי המחבל המתועב הזה העולם הוא מקום טיפה יותר טוב. מקווה שכל מחבל ימצא את מותו כמה שיותר מהר. היום הזה לא עוסק רק בסגירת מעגל מבצעית, אלא בעיקר בזיכרון של אלון. אנחנו בוחרים להמשיך להנציח את חייו, את האדם שהיה, ולהיאחז בערכים שהשאיר לנו".