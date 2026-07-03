המשטרה ממשיכה לחקור את אירוע תקיפת שלושה רועי צאן סמוך למאחז מקנה אברהם בתחילת השבוע ועצרה חשוד נוסף במעורבת במעשה.

המעצר של הפלסטיני, תושב הכפר רשיידה, בוצע בפעילות משותפת של בלשי תחנת עציון, שב"כ וצה"ל.

החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת עציון.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ’י, אמר כי “מדובר באירוע חמור של אלימות שפגע באזרחים וערער את תחושת הביטחון. משטרת ישראל, יחד עם כלל גורמי הביטחון, תפעל בנחישות, במקצועיות ובכל הכלים העומדים לרשותה כדי לאתר את כלל המעורבים, להביאם לחקירה ולמצות עמם את הדין. לא נאפשר לגורמים אלימים או עוינים לפגוע בביטחון התושבים, ונמשיך לפעול בנחישות ובאחריות לשמירה על הסדר, החוק וביטחון הציבור".

בתחילת השבוע עצרה המשטרה ארבעה תושבי הכפר רשיידה בחשד שהיו מעורבים בתקיפה.

במסגרת החקירה, נכנסו כוחות המשטרה לכפר באבטחת כוחות צה"ל והחלו בפעולות שכללו בין היתר- איסוף ממצאים, עדויות וסריקות אחר המעורבים בתקיפה שנמלטו. במקביל, בוצעו מגוון פעולות איסוף מודיעיניות, במטרה להתחקות אחר זהות המעורבים ולאתרם.

תושבי הגבעה סיפרו לאחר התקיפה כי רועה צאן שיצא עם עדרו לשטחי המרעה דיווח כי מספר בדואים מהכפר רשיידה, כשהם מצוידים באלות ובאבנים, החלו להקיף אותו.

תושבים שהגיעו למקום מצאו את הרועה מוטל על הקרקע כשסביבו מספר פורעים ערבים. כאשר הבחינו הפורעים בתושבים שהגיעו לסייע לרועה, הם החלו ליידות לעברם אבנים בניסיון למנוע מהם להגיע אל הפצוע.

לדברי התושבים, במהלך החילוץ נפצעו שני נערים נוספים. לאחר מאבק הצליחו התושבים לחלץ את הרועה, שלטענתם היה מחוסר הכרה, והוא פונה מהמקום יחד עם שני הפצועים הנוספים.