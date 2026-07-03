פרטים חדשים על המפלגה שמתגבשת בעידודו של האב השכול הרב בני קלמנזון: לערוץ 7 נודע כי מפלגת "לימין ציון" כבר נרשמה ברשם המפלגות.

גורם המעורה בפרטים מספר כי מהלך הקמת המפלגה נמשך כבר מספר חודשים ונולד מתוך הבנה שמצביעי ימין רבים מחפשים בית פוליטי ולא מצליחים למצוא אותו באף אחת מהמפלגות הקיימות.

"המהלך התחיל כשלפני כמה חודשים התעוררנו וראינו שיש ואקום עצום במערכת הפוליטית. יש המון אנשי ימין שמבינים שהאירוע שמדינת ישראל תלויה במפלגות לא ציוניות - לא יכול להחזיק מעמד. כרגע - אין שחקן על הלוח שהם מעוניינים להצביע עבורו", מספר לנו הגורם.

ההחלטה הייתה להקמת מפלגת ימין ציונית שתצהיר כי לא תצטרף לממשלה שתהיה תלויה במפלגות שאינן ציונית - ערביות וחרדיות. "אנחנו לא בעד חרמות אבל הממשלה לא יכולה להיות תלויה בהם", מסביר הגורם "אחרת שום דבר לא יקרה - לא בעניין הגיוס ולא באף סוגיית ליבה אחרת".

מקימי המפלגה פנו למספר דמויות בשדה הפוליטי במטרה להביא למפלגה מועמדים שמוכרים לציבור היטב ומוכחים בעשייתם. השמות שכבר פורסמו הם של יולי אדלשטיין ואיילת שקד שמתקיים עימם שיח אינטנסיבי וכעת ניתן להוסיף גם את שמותיהם של עליזה בלוך, דוידי בן ציון והאב השכול חגי לובר למועמדים אפשריים שהמפלגה החדשה מנהלת איתם שיח.

המפלגה מבקשת להציג שתי מטרות מרכזיות - התחדשות של הציונות הדתית ומתן מבית לציונות מסורתית. "יש תחושה שהסיעה שנושאת את שם המגזר לא מייצגת את הזהות שלו -גם בהיבט הגיוס וגם במימד הסקטוריאלי. בנוסף אנחנו מעוניינים להוות בית לציונים מסורתיים שחשוב להם נושא האחדות".

לפי סקרים פנימיים שנערכו - ועם מחשבה על חיבורים עתידיים עם כוחות נוספים בימין - המפלגה החדשה יכולה להגיע למספר דו ספרתי של מנדטים - ועל פי הסקרים הם מגיעים כמעט שווה בשווה מצד האופוזיציה ממפלגות כמו בנט, איזנקוט וליברמן ומצד תומכי גוש הקואליציה.

המפלגה מדגישה כי היא תפנה למצביעים חרדים אבל חורטת על דגלה את ההבנה שהציבור החרדי חייב להיות חלק מהמאמץ הכלכלי חברתי במדינת ישראל.

ההערכה במפלגה היא כי בתוך פרק זמן של שבועיים לערך יוכרז רשמית על הקמתה ויוצגו המועמדים המובילים שלה.