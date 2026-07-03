פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד אלי לוון, צעיר בן 21, תושב העיר ירושלים באשמת ריגול לטובת איראן.

על פי כתב האישום, לוון קיים קשר ישיר ומודע עם גורמים עוינים שפעלו באופן מובהק מטעם זרועות המודיעין האיראני, וביצע עבורם משימות שונות. במקביל להגשת כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה דחופה לבית המשפט להורות על מעצרו עד תום ההליכים נגדו.

מכתב האישום עולה כי הקשר בין הצעיר הירושלמי למפעיליו האיראנים התנהל בציר דיגיטלי חשאי, כאשר סוכני המודיעין הנחו אותו לבצע משימות איסוף מודיעין בשטח. בתמורה לביצוע המטלות הללו, קיבל לוון סדרת תשלומים כספיים שהועברו אליו באמצעות ארנקים אלקטרוניים במטבעות דיגיטליים (קריפטו), במטרה לטשטש את עקבות המימון ולהקשות על גורמי הביטחון והשב"כ לעלות על העסקאות.

סעיפי האישום המפורטים חושפים את אופי המשימות שנדרש הנאשם לבצע בלב הבירה, משימות המעידות על איסוף מידע לקראת פיגועים או פעולות חבלה עתידיות. על פי כתב האישום, לוון הגיע לתחנה המרכזית בירושלים וצילם אותה מכיוונים שונים. בנוסף, הוא נשלח לתעד ולצלם מבנה ספציפי בשכונת הבוכרים ההיסטורית בעיר, והעביר את החומרים הוויזואליים ישירות למפעיליו מעבר לים.

באחד המקרים המתוארים, פעל הנאשם כסוכן שטח לכל דבר והשתתף במשימת "הטמנה" חשאית. הוא הגיע לקניון הדר שבירושלים, ושם הטמין קופסת סיגריות במיקום מסתור שנקבע מראש. בתוך הקופסה הניח פתק המיועד לגורמים אחרים, שעליו נכתב במפורש: "העבודה הושלמה". עבור המשימות קיבל לוון מהגורמים האיראניים סכום קטן יחסית של כ-1,379 דולרים בלבד במטבעות מבוזרים.