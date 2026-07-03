כוחות צה"ל מסכמים את הפעילות המבצעית של השבוע החולף, המציג הישגים סיכוליים בדרום, בצפון וביהודה ושומרון.

בגזרה הצפונית, ההישג המרכזי של השבוע במרחב היה השמדתו המלאה של תוואי תת-קרקעי מורכב שנחשף בכפר הלבנוני מג'דל זון. המנהרה, ששימשה את כוחות רדואן של חיזבאללה, נוטרלה באופן מוחלט על ידי כוחות ההנדסה.

בנוסף לפעילות הקרקעית, חיל האוויר, בהכוונת כוחות היבשה והמודיעין, ביצע ארבע תקיפות ממוקדות נגד חוליות מחבלים אשר היוו איום מיידי על כוחותינו בשטח. כמו כן, מטוסי קרב תקפו שלוש מפקדות מבצעיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

ברצועת עזה, כוחות פיקוד הדרום רשמו שבוע מוצלח במיוחד במלחמה נגד מערך התת-קרקע של חמאס. במסגרת מאמץ קידוחים שיטתי, טכנולוגי והנדסי לאיתור תשתיות נסתרות, הושמדו השבוע תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר. הפעילות התרכזה בעיקר במרחב חאן יונס, שם ניסה חמאס לשקם את יכולותיו.

במקביל ללוחמת המנהרות, כוחות צה"ל חיסלו במהלך השבוע כ-20 מחבלים בקרבות פנים אל פנים ובאמצעות כלי טיס. בין המחוסלים היו מחבלים שעסקו באופן אקטיבי בשיקום התשתיות הצבאיות והלוגיסטיות של ארגון הטרור חמאס, וכן מחבלים שזהותם אומתה כמי שהשתתפו בטבח בשבעה באוקטובר וחלקם אף חטפו ישראלים והחזיקו במשך תקופות ארוכות בחטופים.

בגזרת יהודה ושומרון ניהלו כוחות פיקוד המרכז, בשיתוף פעולה עם מג"ב ושב"כ, עשרות פעילויות סיכול ומעצרים ממוקדות במחנות הפליטים ובערים הפלסטיניות. במהלך השבוע נעצרו יותר מ-60 מבוקשים פעילי טרור. בין העצורים: מחבלים שתכננו להוציא לפועל פיגועים בטווח הזמן המיידי, מבוקשים המזוהים ישירות עם חמאס, מבוקש שיידה אבנים לעבר צירים, וכן סוחרי אמצעי לחימה.

במהלך הפשיטות המבצעיות, הכוחות שמו את ידם על אמצעי לחימה רבים ותשתיות טרור. בין היתר נתפסו כ-162,000 שקלים במזומן שיועדו למימון פעולות טרור, חמישה רחפנים ששימשו לאיסוף מודיעין, חומרים כימיים לייצור מטעני חבלה, חומרי הסתה מגוונים ותחמושת רבה. בנוסף, הוחרמו כלי נשק רבים, בהם אקדחים ורובים מתקדמים מסוג M-16.