בצל ההסלמה במתיחות בין ישראל לטורקיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להגיע לפסגת נאט"ו באנקרה למפגש טעון עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן - ביקור שעשוי לכלול גם מהלך דרמטי בתחום הביטחוני: החזרת אנקרה למסלול לרכישת מטוסי הקרב החמקניים F-35.

זה יהיה ביקורו הראשון של נשיא אמריקני בטורקיה מאז ביקורו של ברק אובמה בשנת 2015.

הביקור מתקיים בשעה שישראל פועלת לבלום את התבססות ההשפעה הטורקית באזור, ובמקביל ממשיכים בכירים באנקרה לתקוף את ירושלים בזירה המדינית. שר החוץ הטורקי הקאן פידאן אף הצהיר כי "ישראל הפכה לבעיה עבור הקהילה הבינלאומית כולה".

חרף יחסו הביקורתי של טראמפ כלפי חלק ממנהיגי אירופה, יחסיו האישיים הקרובים עם ארדואן הובילו אותו להיענות להזמנה להשתתף בפסגה. על פי הדיווח, הנשיא האמריקני אף רמז כי בכוונתו לקדם צעד משמעותי שיספק את הדרישה הטורקית לחזור לתוכנית מטוסי ה-F-35.

בשיחה עם כתבים במהלך פגישה עם מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה, נשאל טראמפ האם הוא מגיע לאנקרה עם "שקית מתנות" עבור ארדואן, לנוכח בקשתה של טורקיה לרכוש מנועי סילון מסוג F110 ומטוסי F-35. טראמפ השיב, "כן, אני חושב שכן. אני כנראה הולך לעשות משהו שישמח אותו מאוד".

טורקיה הודחה בשנת 2019 מתוכנית ה-F-35 לאחר שרכשה את מערכת ההגנה האווירית הרוסית S-400, צעד שעורר חשש אמריקני מחשיפת יכולותיו של המטוס החמקן בפני מוסקבה. למרות זאת, בממשל טראמפ בוחנים כעת אפשרות להחזיר את אנקרה למסלול, בכפוף לעמידתה בדרישות החוק האמריקני.

במקביל, שני גורמים המעורים בפרטים מסרו לסוכנות AP כי מחלקת המדינה קידמה בשבוע שעבר מהלך לאישור מכירת מנועי F110 לטורקיה. לפי הדיווח, נמסרה הודעה למחוקקים בכירים בקונגרס על הכוונה לעקוף את ההתנגדות לעסקה, שהיקפה מוערך ביותר מ-700 מיליון דולר.