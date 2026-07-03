לוחם הלח"י מרדכי לוי, אביו של איש העסקים ובעלי רשתות השיווק רמי לוי, הלך לעולמו לאחר שהתמוטט אמש בביתו בירושלים. בן 96 היה במותו.

הלוויתו תצא בשעה 15:30 מבית ההספד הספרדי לחלקת יקירי ירושלים בהר המנוחות.

בהודעה שפרסמה המשפחה נכתב, "בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של ראש משפחתינו. איש צדיק תמים וישר ירא אלוקים".

רמי לוי סיפר בעבר על מוסר העבודה הגבוה שספג מאביו שגידל שמונה נפשות בדירת 50 מ"ר בירושלים: "אבא היה קם בכל יום בארבע לפנות בוקר, עם ברק בעיניים, מאושר ללכת לעבודה. הוא אף פעם לא התבייש בעבודה שלו, ואמר לנו: עבודה זו לא בושה. בושה זה כשאתה צריך לבקש נדבות".

המשפחה תשב שבעה בבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, מלחה, ירושלים.