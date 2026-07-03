השר דודי אמסלם מהליכוד שיתף בריאיון לאבי שושן את הרגעים שבהם עבר התקף לב, וסיפר כי היה לבדו בבית כאשר החל להרגיש כאב עז. לדבריו, "הרגשתי כמו משהו כמו שלושים-ארבעים קילו דורך לי פה".

אמסלם סיפר כי הבין מיד שמדובר במצב חריג, אך לא הזעיק אמבולנס. הוא התקשר לנהגו, ביקש ממנו להגיע ולאחר מכן פנה לבית החולים, שם עבר צנתור באופן מיידי.

לדבריו, הוא הבין שמשהו אינו כשורה משום ש"זה לא פעם ראשונה", והוסיף כי הוא חש שהגיע לבית החולים בזמן. כשנשאל אם האירוע הפחיד אותו, השיב, "לא, אותי לא מפחיד".

בהמשך התייחס אמסלם לתגובות שהוא מקבל ברשתות החברתיות, ואמר כי גם כאשר הוא מפרסם ברכת "שבת שלום" הוא מקבל לדבריו אלפי קללות. הוא ציין כי אינו לוקח את הדברים ללב.

אמסלם סיפר גם על תגובות שנכתבו לדבריו בעקבות פוסט שפרסם ביום האזכרה לאשתו, שנפטרה לפני 17 שנה. לדבריו, ילדיו נחשפים לחלק מהתגובות הללו, והוסיף כי הוא אינו מבין כיצד יש מי שכותב דברים כאלה.

בסיום הריאיון אמר אמסלם כי לדעתו הסיבה לעוינות כלפיו היא שהוא נוהג לומר את אשר על לבו. לדבריו, "בסוף אני תמיד אומר את מה שיש לי על ליבי".