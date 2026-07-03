שליח חב"ד בבנגקוק, הרב נחמיה וילהלם, מגיב להכרזה על פתיחת "הבית החילוני" בקופנגן שהוצגה כניסיון לייצר חלופה לבתי חב"ד עבור מטיילים ישראלים שאינם מעוניינים במקום "דתי".

בריאיון לערוץ 12 הגיב הרב וילהלם ואמר "האמת שזו מחמאה שהם רוצים לחקות את בתי חב"ד וזה יפה. אנחנו נמצאים פה כבר 30 שנים בשליחות הרבי מיליובאוויטש בשביל להיות כאן עבור כל יהודי וגם הם יהודים. בהחלט נקבל אותם בזרועות פתוחות ונשמח לעזור להם".

לדבריו "חושך לא מגרשים במקל - אלא באור. אנחנו נמשיך לעזור ליהודים ובהפצת אור ואני בטוח שגם הם ייסחפו איתנו. באמת, אני מאוד מודה למי שפרסמו את זה, כי כל כך הרבה זמן לא קיבלנו כל כך הרבה תגובות של אנשים שכותבים שעזרנו להם ומבקשים שנמשיך".

לדעתו אופן ההתנגדות אינו מייצג את לב ליבו של עם ישראל. "מי שלא רוצה מקום דתי, יש לו כל כך הרבה מה לעשות מסביב, לא חייבים לפתוח בית לא דתי. לבוא ולהתנגד זה רדוד מאוד ואני לא חושב שזה לא יוכל לתפוס בשום צורה - בתאילנד או במקום אחר".

תנועת "החילונים החופשיים" הודיעה כי תפתח סמוך לבית חב"ד בקופנגן את "הבית החילוני" - שאמור להציע ארוחות ליל שבת ללא קידוש וכן מפגשים חברתיים וסדנאות.