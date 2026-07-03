פוואז משהור, יו"ר המועצה האסלאמית לפסיקת הלכה בישראל, תקף את אישור הצעת החוק להחמרת האכיפה נגד רעש המסגדים בקריאה טרומית. לפי ההצעה, לא תוקם ולא תופעל מערכת כריזה במסגד ללא היתר.

על פי הצעת החוק, מתן ההיתר ייבחן לפי עוצמת הרעש, האמצעים להפחתתו, מיקום המסגד, קרבתו לאזורי מגורים והשפעת הרעש על התושבים. במקרה של הפרת הכללים, שוטר יוכל לדרוש הפסקה מיידית של השימוש במערכת הכריזה, ואם ההפרה תימשך - להחרים את המערכת.

משהור אמר, "קול הקריאה לתפילה מפריע לבן גביר ולמקורביו, ובאותו הזמן הם מתעלמים מהסבל שהערים הערביות נתונות בו, הבא לידי ביטוי בפיצוץ מכוניות ממולכדות, זריקת רימונים ופשעי רצח חוזרים ונשנים שמטילים אימה על התושבים". עוד הוסיף כי הניסיונות "הנואשים" של השר בן גביר רק מחזקים את נחישות המוסלמים להיאבק להמשך השמעת קול הקריאה לתפילה.

במסר לשר בן גביר אמר משהור, "לפניך ניסו מאות עושי עוול וגאוותנים להשתיק את קול הקריאה לתפילה, והעושקים הלכו והושמדו כולם, וקול הקריאה לתפילה נשאר". עוד אמר, "התגובה האמיתית לשנאה ולגזענות הזו היא שצעירינו יפנו אל המסגדים, ובנותינו יפנו לתפילה ולחיג'אב".