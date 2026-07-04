איש התקשורת אטילה שומפלבי הגיע ל'מפגש קצוות' עם נוה דרומי ב-i24NEW לדבר על אובדן הדרך של התקשורת ועל פוליטיקה לקראת בחירות 2026.

"המרחק בין דמוקרטיה לדיקטטורה הוא מאוד קטן", הוא אומר, "ראינו מדינות מופלאות כמו טורקיה שהייתה חברה שלנו והפכה לדיקטטורה, כמו הונגריה שבה חופש הביטוי נפגע ומערכת המשפט הייתה תחת שליטת השלטון".

"אני לא חלק משום מחנה", מבהיר שומפלבי, "שיח זוגי ושיח פוליטי קצת דומים כי אם כל הזמן מדברים על העבר לעולם לא נוכל להסתכל על העתיד".

במהלך הריאיון קובע שומפלבי שנתניהו מנצח שוב ושוב בבחירות בגלל מה שהוא מגדיר - "השמאל המתאבד".