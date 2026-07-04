הפקת פסטיגל 2026 ממשיכה לחשוף את רשימת המשתתפים במופע החורף הקרוב. היום (מוצאי שבת) הודיעה ההפקה על הצטרפותם של עידן תלם ("אינדה גיים") והילי טולדנו לקאסט.

תלם, מי שנחשב לאחד מיוצרי התוכן הגדולים בישראל עם יותר ממיליון עוקבים ברשתות החברתיות, חוזר לבמת הפסטיגל לאחר שכבר השתתף בעבר במופע. עבור טולדנו, יוצרת תוכן, שחקנית ואושיית רשת, תהיה זו הופעת בכורה בפסטיגל.

ההכרזה מצטרפת לשורת חשיפות שביצעה ההפקה בשבוע האחרון. מוקדם יותר נמסר כי גם הזמר והשחקן שחר טבוך ישוב להשתתף בפסטיגל, לאחר שבשנה שעברה זכה יחד עם עדן גולן במקום הראשון בתחרות השירים של המופע.

במקביל, נפתחה גם ההרשמה ל"נבחרת ילדי הפסטיגל 2026", שתאפשר לילדות וילדים בגילי 9-13 להשתלב במופע לצד כוכבי הפסטיגל.

הנבחרת, שהושקה בשנה שעברה, מעניקה למשתתפים הזדמנות להופיע על הבמה המרכזית לאחר הליך מיון, חזרות והכשרה מקצועית.