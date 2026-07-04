ילד בן שש נפגע היום (שבת) באורח אנוש מטביעה בבריכה ציבורית בחולון. צוות מד"א שהגיע למקום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים וולפסון בעיר תוך כדי פעולות החייאה ממושכות עד שליבו שב לפעום.

"ראינו את הילד כשהוא שוכב ליד הבריכה, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהמצילים מבצעים בו פעולות החייאה", סיפרו חובשי מד"א שהגיעו למקום. "המשכנו במתן טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

מוקדם יותר היום טבע פעוט בן שלוש בבריכה פרטית במועצה האזורית שדות נגב. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה שבבאר שבע כשמצבו קשה.

חובש מד"א שהגיע לזירה סיפר: "קיבלנו דיווח על ילד שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. כשהגענו למקום ראינו את הילד בסמוך לבריכה כשהוא מחוסר הכרה. התחלנו בביצוע טיפול רפואי שכלל סיוע בהנשמה ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".