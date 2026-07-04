חבר הכנסת יולי אדלשטיין פרסם הערב (מוצאי שבת) הצהרה מפורטת שבה נימק את החלטתו לעזוב את הליכוד, לאחר שהודיע כי לא יתמודד בפריימריז של המפלגה וייצא לדרך פוליטית חדשה.

"אתחיל מהסוף: החלטתי לא להתמודד בפריימריז לרשימת הליכוד בכנסת הבאה, ולצאת לדרך פוליטית חדשה", כתב אדלשטיין. "בלב כואב אך שלם, בתום מושב הכנסת הנוכחי אעזוב את תנועת הליכוד שהייתה לי בית במשך יותר מ-20 שנה".

אדלשטיין קשר את החלטתו למאבק שניהל סביב חוק הגיוס לאחר מתקפת 7 באוקטובר: "אחרי השבעה באוקטובר היה לי ברור שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. נאבקתי בכל כוחי למען גיוס שוויוני ואמיתי, והצלחתי למנוע חוק השתמטות לדורי דורות. המטרה שלי הייתה אחת: להרחיב את בסיס הגיוס לצה"ל ולייצר שינוי היסטורי".

בהמשך התייחס להדחתו מראשות ועדת החוץ והביטחון ולסיום חברותו בוועדה: "לאורך כל דרכי הוכחתי שאני לא נצמד לכיסא. הדיחו אותי מראשות ועדת חוץ וביטחון כי מנעתי חוק השתמטות, והדיחו אותי מחברות בוועדה כי הצבעתי בעד ריבונות ביהודה ושומרון. אני גאה על כך".

אדלשטיין הזכיר גם את עברו כאסיר ציון ואמר כי למד "שעל ערכים צריכים להילחם ולשלם מחיר". לדבריו, "גם כשנאבקתי נגד הגירוש מגוש קטיף, קראו לי בוגד ומורד. לא התרגשתי. ההיסטוריה כבר שפטה מי צדק. מאחוריי עומדים היום מאות אלפי משרתים ואזרחים טובים שנושאים בנטל ומייחלים לשינוי".

בסיום הודיע כי בכוונתו להקים מסגרת פוליטית חדשה: "אני עוזב את סיעת הליכוד, אבל לא את חברי הליכוד, שרבים מהם רואים איתי עין בעין את המציאות. בקרוב נצא יחד לדרך חדשה. בלי חרמות, בלי להיכנע לקיצוניים, בלי להישען על ערבים ובלי לתת צ'ק פתוח לחרדים. ממשלה רחבה שתשקף את ה-80% שמסכימים על ה-80%".

לדבריו, דרכו תמשיך להתבסס על "ימין אמיתי, ממלכתי ואחראי. בעד התיישבות בארץ ישראל, ביטחון של קיר ברזל, כלכלה חופשית, רפורמה משפטית וחיזוק הזהות היהודית".