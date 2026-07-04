בית הקפה "בסמטה", שנפתח לפני כחודש ברחוב אגריפס שבמרכז ירושלים, עמד היום (שבת) במוקד מחאה לאחר שעשרות חרדים הגיעו למקום כדי למחות על פתיחתו בשבת.

ליאור, אחראי המשמרת במקום, סיפר ל-N12 כי במהלך היום הגיעו ארבעה גלי מחאה. "הם צעקו, אחד מהם הפך שולחן. סך הכול היו ארבעה גלים מהבוקר של עשרות חרדים שניסו להניע את הלקוחות", אמר.

לדבריו, ככל שהתיעודים מהאירוע הופצו ברשתות החברתיות, החלו להגיע למקום תושבים רבים כדי להביע תמיכה בבית העסק.

בעל בית הקפה, יואל בן דוד, אמר כי ניסה לשוחח עם המוחים והדגיש שלדבריו העסק אינו מפריע לסביבה. "אין רמקולים בחוץ והעסק בתוך סמטה - אנחנו לא מפריעים לאף אחד", אמר.