ריקודים בסיום החידון באדיבות המצלם

רבנים, הורים ותלמידי ישיבת "עוז והדר", ישיבה קטנה לאומית בחדרה, התכנסו לחידון גמרא מסכם שנערך על כ-400 דפי גמרא מארבע מסכתות שנלמדו בשנים האחרונות בישיבה: קידושין, גיטין, בבא קמא ופסחים.

החידון נערך במתכונת קבוצתית, מתוך רצון להדגיש את ערך הלימוד המשותף. התלמידים התכוננו אליו לאורך השנה, ובשבוע האחרון התקיימו ימי חזרות מיוחדים שכללו לימוד אינטנסיבי לצד שירה, ריקודים ואווירה חגיגית.

באירוע השתתפו רבנים ואנשי ציבור, בהם ראש ישיבת "דרך חיים" הרב מתניה אריאל וראש האגף לתרבות יהודית הרב איתיאל בר-לוי.

אורח הכבוד היה רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, שאמר לתלמידים: "יש דברים שרק הטייסים יכולים לעשות, יש דברים שרק בשב"כ יכולים לעשות, יש דברים שרק במוסד יכולים לעשות, אבל יש דברים שרק אתם, בחורי הישיבה יכולים לעשות".

בדבריו הוסיף הרב אליהו כי קיימת זכות מיוחדת לעמוד בדור הזה ולהוסיף רוח לכל ההצלחה הגדולה של מדינת ישראל מבחינה כלכלית וביטחונית.

רבני הישיבה ותלמידיה רוקדים צילום: באדיבות המצלם