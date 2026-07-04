ראש ישיבת שבי שומרון ורב היישוב, הרב יהושע שמידט, שיתף בריאיון לערוץ 7 בזיכרונותיו מרבי עמוס גואטה ובדמותו הרוחנית שהותירה עליו רושם עמוק.

לדבריו, לאחר פטירת "הסבא מנתניה" הרב יוסף שוורץ והמקובל הרב אליהו ליאון לוי, חיפש דמות רוחנית להיקשר אליה, ומצא אותה אצל רבי עמוס: "זה אדם שביטל את העולם הזה. פשוט סגפנות בלתי רגילה, הרגלים שלו היו שחורות".

הרב שמידט תיאר כי רבי עמוס שהה כמעט כל ימות השבוע בבית המדרש, שם למד, אכל, קיבל קהל וכמעט שלא יצא ממנו: "ראית שהיהודי חי יושב על כיסא כמעט כל השבוע" והוסיף כי רק לקראת שבת היה חוזר לביתו".

אחד האירועים שנחרתו בזיכרונו היה כאשר אדם מבני הקהילה הטיח ברב דברים קשים במשך דקות ארוכות: "פשוט הרב הוריד את הראש, לא הגיב כלום. ענווה מוחלטת, ביטול מוחלט".

במקרה אחר, כאשר אישה בלבוש שאינו צנוע נכנסה לבית המדרש ועוררה סערה, סיפר כי בעוד הנוכחים ביקשו להוציאה, רבי עמוס אמר שוב ושוב: "בואו נראה מה היא רוצה". לאחר ששוחחו עמה דאגו גם להעניק לה סיוע כספי.

עוד תיאר הרב שמידט את ביתו של רבי עמוס כחדר קטן ופשוט, שאליו הגיעו אנשים מכל שכבות האוכלוסייה - מבקשי ברכה, בעלי מצוקה ואף עבריינים: "מלא אנשים חזרו בתשובה, בסבלנות ובענווה. היה פעם שהגיעו אנשים מעולם תחתון והרב אומר להם: תחכו חצי שעה - תגידו ברכת המזון. הם לא מעיזים לצאת. הרב אמר להם לחכות גם לערבית".

הרב שמידט שיתף גם בסיפור על ילד בן 12 שהגיע לאחר שאופניו נגנבו. לדבריו, רבי עמוס הורה לאחד מתלמידיו למסור לילד את אופניו האישיים, אף שהיו יקרים יותר.

כחודש לאחר מכן, סיפר, התעורר הרב באמצע הלילה וביקש לקרוא לאותו תלמיד. זמן קצר לאחר מכן הגיע הילד כדי להחזיר את האופניים, לאחר שאביו רכש עבורו זוג חדש. "הרב ראה זאת וקרא ב-12 בלילה לאותו חסיד כדי שיפגשו באותו הזמן. מופת שראיתי במו עיני", אמר.

עוד סיפר הרב שמידט על קרובת משפחה של רבי עמוס, שלדבריו סבלה מגידול בבטן, ועל מקרה שבו הרב הורה לה לאכול מצה ולאחר מכן הגידול נעלם.

הוא הוסיף כי רבים, ובהם גם נערי גבעות, נהגו לפקוד את רבי עמוס, ותיאר אותו כ"איש חסד שהחזיר המון אנשים בתשובה".

לסיום סיפר: "החתן שלי ינון ראובני התחתן בכלא, אני ערכתי להם חופה בכלא ושאר האורחים שמחו עם הבת שלי בחתונה שנערכה בישיבת בני עקיבא נתניה. רבי עמוס עמד בפתח של ישיבת בני עקיבא נתניה ובכה רבע שעה והלך".