נשיא ישיבת עטרת ירושלים, הרב שלמה אבינר, הודה השבוע לשואל שהציג בפניו מקורות תורניים העוסקים בסמל המגן דוד, לאחר שבעבר כתב כי אין לו מקור בתורה, במשנה, בגמרא או בספרי רזים.

במסגרת מדור השו"ת בעלון "עולם קטן", הזכיר השואל את דבריו הקודמים של הרב אבינר, וציין כי קיימים מקורות שונים שבהם מופיע המושג או הצורה של המגן דוד.

לדבריו, בין היתר ניתן למצוא התייחסויות בספרים העוסקים ב"ו' קצוות", ובהם פירוש הרמב"ן לשיר השירים, ספר הליקוטים של רבי משה דוד ואלי (רמ"ד מוואלי), וכן בדברי הגאון מווילנה על שיר השירים.

עוד הזכיר את הספר "מאור ושמש" על הושענא רבה, שבו נכתב "מגן עזרך זה מגן דוד", ואת דברי הרב יהונתן אייבשיץ, "מגן צריך בידך זה מגן דוד".

בתגובה לדבריו השיב הרב אבינר בקצרה: "יישר כוח".