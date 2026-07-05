ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל חידשה את התנגדותה לשירות אזרחי לצעירים ערבים, וקבעה כי היא ממשיכה לדבוק בעמדתה ההיסטורית בנושא. ההחלטה התקבלה במהלך ישיבת הוועדה שנערכה ביום חמישי בבאקה אל-גרבייה.

יו"ר הוועדה, ג'מאל זחאלקה, אמר כי אין מדובר בהחלטה חדשה, אלא בחידוש העמדה שנקבעה לאורך השנים.

זחאלקה התייחס גם לסוגיית הנגב וטען כי הרשויות פועלות לקדם פתרונות חד צדדיים הפוגעים בזכויות התושבים הערבים. לדבריו, ועדת המעקב מציעה לקיים משא ומתן בין המדינה לבין נציגי החברה הערבית, שיכלול הכרה בבעלות התושבים על אדמותיהם.

לדבריו, במסגרת משא ומתן זה ניתן ליישב את רוב המחלוקות; ואולם אם הממשלה תתעקש על כפיית הסדר חד-צדדי שלא יכיר בבעלות תושבי הנגב על אדמתם, ועדת המעקב תתנגד ולא תניף "דגל לבן".

בהודעת הסיכום של הישיבה קראה ועדת המעקב לציבור הערבי להשתתף בפעולות המחאה שהיא מארגנת נגד הפשיעה והאלימות והמעורבות של המשטרה בהן, והדגישה את עמדתה ההיסטורית המתנגדת לשירות אזרחי, שלדבריה חותר למחוק את הזהות הערבית ולחבר את הערבים לתוכנית הישראליזציה.

כמו כן, הביעה ועדת המעקב התנגדות נחרצת לתוכניות להפקעת אדמות, להריסת בתים ולגירוש תושבים בנגב, ובפרט לתוכנית השר עמיחי שקלי, וקראה לציבור הערבי בנגב שלא לשתף פעולה עם תוכנית זו.

עוד גינתה את הצעת החוק המבקשת להגביל את השימוש במערכות הגברה לצורך הקריאה לתפילה במסגדים.