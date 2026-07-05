ערוץ i24 מציין בכתבה מיוחדת 60 שנה ל"מבצע יהלום" - אחת מפעולות המודיעין הנועזות בתולדות מדינת ישראל, שבמסגרתה הוברח לישראל מטוס מיג 21, מטוס הקרב המתקדם ביותר של ברית המועצות באותם ימים.

באוגוסט 1966 נחת המטוס בבסיס חצור, לאחר שטייס חיל האוויר העיראקי מוניר רדפא ערק לישראל כשהוא מטיס את המטוס החדיש.

נחיתתו עוררה התרגשות רבה בקרב בכירי מערכת הביטחון וחיל האוויר, שזכו לראשונה לבחון מקרוב את אחד מכלי הנשק המרכזיים של הגוש הסובייטי.

המבצע, שכונה "מבצע יהלום", נחשב לאחת ההצלחות הגדולות של המוסד. במסגרת התכנון הצליחו גורמי המודיעין לשכנע את רדפא לערוק, ובטיסה חשאית חצה הטייס את הגבול לישראל כשהוא מביא עמו את המטוס ואת הידע הטכנולוגי שהיה טמון בו.