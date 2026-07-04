החתן ביחד עם הרב כהן ואביו צילום: באדיבות המצלם

בר ועדן, שניצלו מביתם בשכונת הדור הצעיר בכפר עזה במהלך מתקפת 7 באוקטובר, נישאו השבוע בבית ברל, לאחר תקופה ארוכה של התמודדות ושיקום.

את החופה ערך הרב ציון כהן, שחיתן לפני כשלושה עשורים גם את הוריו של החתן, יפעת וארז יצקן. במהלך המתקפה נפצע האב ארז באורח קשה בשתי ידיו, ומאז הוא מטופל בבית החולים שיבא בתל השומר.

בני הזוג הצליחו להימלט מביתם במהלך הטבח, בעוד ששכניהם נרצחו ובתים רבים בשכונתם הועלו באש.

לאחר כשנתיים וחצי של התמודדות, שבמהלכן עסקו רבות גם במאבק להשבת החטופים, החליטו בר ועדן להגשים את חלומם ולהינשא.

לדבריהם, הם קבעו את מועד החתונה מתוך תקווה שחבריהם גלי וזיו ברמן ישובו מהשבי, ישתקמו ויוכלו להשתתף בשמחתם - וכך אכן היה.