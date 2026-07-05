הוועדה המרכזית של מפלגת תע"ל תקפה את התנהלותה של חד"ש על רקע המגעים להקמת רשימה ערבית משותפת לקראת הבחירות לכנסת, וטענה כי התנהלותה פוגעת באמון שנבנה בין שתי המפלגות לאורך השנים.

בהודעה שפרסמה לאחר ישיבה שנערכה במטה המפלגה בטייבה, הזכירה תע"ל את השותפות הפוליטית שקיימה עם חד"ש מאז שנת 2015, שלדבריה התבססה על כבוד הדדי ואמון.

במפלגה הביעו תמיהה על התנהלותו של מזכ"ל חד"ש, אמג'ד שביטה, שלטענתם מתח ביקורת פומבית על תע"ל ובמקביל מקדם הסכם מוקדם בין חד"ש לבל"ד לקראת הבחירות. בתע"ל טענו כי צעדים אלה מנוגדים לרוח השותפות שאפיינה את היחסים בין הצדדים.

הוועדה המרכזית של תע"ל הודיעה כי היא עדיין נכונה לחדש את המשא ומתן בין שלוש המפלגות הערביות, אך הבהירה כי כל הסכם עתידי חייב להתבסס על שותפות מלאה, שקיפות ואחריות הדדית.

עוד דרשה תע"ל מחד"ש לחשוף את ההסכם שעליו חתמה עם בל"ד, בטענה שעקרון השקיפות צריך לעמוד בבסיס כל ברית פוליטית.

ברקע הדברים עומד הקיפאון במגעים להקמת רשימה משותפת של המפלגות הערביות. לאחר שהשיחות עם רע"ם נקלעו למבוי סתום, מסתמן כי גם בין תע"ל, חד"ש ובל"ד קיימים חילוקי דעות, המעוררים חשש מפיצול שעלול לפגוע בשיעור ההצבעה בחברה הערבית ולהוביל לאובדן קולות בבחירות הקרובות.