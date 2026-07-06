לאומית שירותי בריאות דורגה במקום הראשון בדירוג קופות החולים של מידרג לשנת 2026, לאחר שקיבלה את ציון שביעות הרצון הגבוה ביותר מבין ארבע קופות החולים בישראל.

הדירוג מבוסס על 7,252 חוות דעת של מבוטחים, שנבחנו ב-16 פרמטרים שונים ובהם זמינות תורים, איכות הטיפול, השירות הדיגיטלי, היחס האישי וחוויית השירות הכוללת.

הנתונים מתפרסמים בתקופה מאתגרת במיוחד עבור מערכת הבריאות בישראל, המתמודדת עם עומסים חריגים וביקוש גובר לשירותים רפואיים.

למרות האתגרים, לאומית הצליחה להוביל את הדירוג, בעוד שבדוח צוין כי שביעות הרצון הכללית מקופות החולים אמנם עלתה בהשוואה לדירוג הקודם שנערך בשנת 2019, אך בקופות אחרות נרשמה ירידה בתחום זמינות התורים - אחד הנושאים המרכזיים עבור ציבור המבוטחים.

גם נתוני משרד הבריאות שפורסמו לאחרונה מחזקים את התמונה. בהשוואת זמני ההמתנה לפי קופה ומקצוע, לאומית הובילה בכל חמשת התחומים שנבדקו במסגרת שירותי התפתחות הילד: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת ופסיכולוגיה התפתחותית.

בתחום קלינאות התקשורת עמד זמן ההמתנה בלאומית על 2.4 חודשים, לעומת 4.57 חודשים במכבי, 4.62 חודשים במאוחדת ו-8.3 חודשים בכללית. בריפוי בעיסוק נרשם זמן המתנה של 2.9 חודשים, לעומת 3.66 חודשים במאוחדת, 4.87 חודשים במכבי ו-6.43 חודשים בכללית. גם בפיזיותרפיה הציגה לאומית את זמן ההמתנה הקצר ביותר - 1.7 חודשים. בעבודה סוציאלית עמד זמן ההמתנה על 3.1 חודשים, ובפסיכולוגיה התפתחותית על 3.7 חודשים - הנתון הנמוך ביותר מבין קופות החולים.

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במקביל, בלאומית מקדמים מהלך להרחבת המענה בתחום בריאות הנפש, על רקע העלייה בביקוש לשירותים מאז פרוץ המלחמה. במסגרת הפרויקט מובילות יחידת החדשנות, צוות בריאות הנפש, חטיבת הלקוחות וחטיבת מערכות המידע פיתוח של מערכת טריאז' דיגיטלי המבוססת על פלטפורמת Diagnostic Robotics. המערכת נועדה לסייע בתעדוף הפניות ובהתאמת המענה הרפואי בהתאם לרמת הדחיפות, למורכבות המקרה ולצרכי המטופל. העלאת המערכת לאוויר צפויה בתקופה הקרובה.

בלאומית מייחסים את ההישגים להשקעה מתמשכת בשיפור השירות, בזמינות התורים, בהרחבת השירותים הדיגיטליים, בחיזוק הרפואה בקהילה ובהעמקת הקשר בין הצוותים הרפואיים למבוטחים.

"אנחנו רואים בנתונים האלה הבעת אמון של לקוחות לאומית. מערכת הבריאות מתמודדת עם אתגרים גדולים, והציבור מצפה לשירות טוב, מקצועי, נגיש ואנושי. העובדה שמבוטחי לאומית מציבים אותנו במקום הראשון מחייבת אותנו להמשיך להשתפר, להקשיב ולתת לכל מבוטח את השירות הטוב ביותר."

עוד הוסיפו בהנהלת הקופה: "אנחנו גאים, אבל יודעים שיש עוד עבודה. נמשיך להשקיע בזמינות, בשירות, ברפואה בקהילה ובמענה אישי - מתוך מחויבות לבריאות ולרווחה של מבוטחי לאומית בכל הארץ."

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