סרטן שלפוחית השתן הוא מהגידולים שקיים לגביהם גורם סיכון מוכח וברור, ובכל זאת רבים אינם מודעים אליו.

לדברי פרופ' בוריס צ'רטין, מנהל המחלקה לאורולוגיה ואורולוגיה של הילד במרכז הרפואי שערי צדק, הקשר בין עישון לבין התפתחות המחלה אינו מוטל בספק, וגם לאחר האבחון המשך העישון עלול להשפיע על חומרתה ועל מהלכה.

בריאיון לערוץ 7 הדגיש כי הפסקת העישון היא הצעד המשמעותי ביותר שניתן לנקוט כדי להפחית את הסיכון למחלה. "יש קשר ישיר בין עישון וסרטן של שלפוחית השתן. קשר שהוא הדוק, ישיר ומוכח", אמר.

לדבריו, גם לאחר שהמחלה כבר אובחנה, אין מקום למחשבה שהפסקת העישון כבר אינה נחוצה. "יש גם קשר ישיר בין אלה שממשיכים לעשן לבין חומרת המחלה", הוא מדגיש, וקורא לכל מטופל שאובחן עם סרטן שלפוחית השתן להיגמל מעישון בהקדם האפשרי.

לצד ההמלצה להפסיק לעשן, מדגיש פרופ' צ'רטין את חשיבות המעקב הרפואי לאורך זמן. גם כאשר מדובר בגידול בדרגה נמוכה, לדבריו, אין להסתפק בטיפול הראשוני, ויש להמשיך בביקורות סדירות בהתאם להנחיות הרופא.

המעקב, הכולל במקרים רבים בדיקת ציסטוסקופיה, עשוי להימשך לפחות עשר שנים. הפרופ' מזהיר כי מטופלים המפסיקים את המעקב לאחר תקופה שבה הכול נראה תקין עלולים להחמיץ חזרה של המחלה. "הסרטן יכול לחזור גם אחרי עשר שנים, בצורה הרבה יותר חמורה", הוא אומר. "להישמע להוראות הרופא ולהתמיד במעקב - זה חשוב מאוד".