על רקע בקשתם החוזרת של שופטי נתניהו מפרקליטות המדינה למחוק את סעיף השוחד, מאחר שאין בו ממש, ועל רקע דבריו הזכורים של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, שללא סעיף השוחד לא היה מורה על חקירת ראש ממשלה, אנחנו פותחים בסדרת ראיונות עם אישי ציבור ומשפט, בניסיון להתחקות אחר הגורם או האדם שהחל את כל טרללת המשפט, שעלתה לנו מאות מיליוני שקלים, קרעה את העם, שיתקה רבים ממערכת המשפט והובילה למערכות בחירות חוזרות ונשנות.

ראשון המשתתפים בסדרת הראיונות הוא המשפטן, עורך הדין הרב חיים שיין. כבר בפתח הדברים הוא מבהיר כי אינו יכול להצביע על אדם מסוים כמי שעשה את הצעד הראשון, שאליו גויסו אחר כך רבים אחרים, במגמה להפליל את ראש הממשלה. עם זאת, הוא משוכנע שמדובר בקבוצה מאורגנת היטב שפעלה מתוך תיאום ובשאיפה ברורה ומשותפת.

"אני לא יודע מי האדם הספציפי, אבל ברור שיש כאן קבוצה שנמצאת בבתי המשפט, בייעוץ המשפטי לממשלה, בפרקליטות ובמשטרה, שהיא למעשה תפרה את התיקים הללו. היום ברור שמדובר בתפירה ברמה נמוכה שמביישת את החייטים בסין...", אומר עו"ד שיין, המוסיף כי "הכי מדהים אותי הוא שבמשך שנים מאות אנשים עסקו בתיק הזה ואף אחד לא קם ואמר שנעשו כאן דברים לא חוקיים ושיש כאן תפירה של תיקים".

לדברי שיין, העוסקים במלאכת תפירת התיקים דואגים לפנסיה שלהם ומואילים להעיד על העבירות שנעשו במגמה להפליל את ראש הממשלה רק לאחר שהם פורשים מתפקידיהם. כך נוהגים, בין השאר, קצינים שמספרים על אותם מעשים בלתי חוקיים שנעשו לאחר שהעידו במשפט נתניהו. "כך מגלים שיש כאן מערכת שלמה שביקשה להוריד את הימין מהשלטון. בעיניהם הימין הוא קבוצת צ'חצ'חים, בבונים, מנשקי קמעות שלקחו להם את המדינה של אבא שלהם. בשם הדבר הזה הם הגיעו עם הססמא 'רק לא ביבי' שמתירה להם הכול, לפגוע בדמוקרטיה, לפגוע בחברה ובציבור ולקרוע את מדינת ישראל".

לאחר תיאור זה של המצב, שבנו ושאלנו את עו"ד שיין כיצד הכול התחיל. מי הוא האדם שבכינוס אפלולי כלשהו, עם בכירים אחרים, הציב את המטרה והיעד של הורדת הימין מהשלטון באמצעות הפללתו של נתניהו? מה היה הגרעין לכל זאת? שיין משיב וקובע כי הדברים לא נעשו במשרדים אפלוליים, אלא "במשרדים מלאי אור של היעוץ המשפטי, הפרקליטות והמשטרה. כולם שם היו שבויים ברעיון שצריך להפיל את נתניהו וכך להפיל את שלטון הימין. היה כאן ניסיון הפיכה באמצעות מערכת אכיפת החוק והציבור כבר מתחיל להבין את זה. כבר פעמיים השופטים אומרים להם שאין כאן שוחד אבל זה לא משפיע והם רוצים להמשיך את התיק הזה עד שאחרון הפרקליטים יצא לפנסיה".

"הציבור חייב להבין שקורה כאן דבר נורא. זה ניסיון לפגוע בתשתית הדמוקרטיה הישראלית. במדינות אחרות זה נחשב לניסיון הפיכה ומי שהיו מעורבים בזה היו אמורים להיחקר ולעמוד לדין. אני מקווה שהמשפט יימשך ויעלו לעדות כל המעורבים בנושא הזה והדברים יתגלו ויתכן שאחרי שהם יעידו תהיה סיבה לפתוח בחקירה", אומר שיין, המוסיף כי קיים באירוע "דבר הרבה יותר עמוק והרבה יותר מטריד. אין ספק שמה שקורה במדינת ישראל היה צריך להוביל למשבר חוקתי. לא יתכן שמערכת אכיפת החוק עושה מה שהיא רוצה ומתעלמת מרצון הבוחרים, אלא שיש במדינה בעיה והיא שאם הממשלה או הכנסת יובילו למשבר חוקתי יהיו טייסים שלא יטוסו, ולכן בזמן מלחמה לא ניתן להוביל למשבר חוקתי שכזה", הוא אומר ומדגיש כי מה שבעבר נחשב לממלכתיות, היום הוא "בליעת צפרדעים" על ידי החלק האחראי של המדינה, שנמנע מלייצר משבר חוקתי כדי שלא לפגוע בביטחון המדינה.

בדבריו מזכיר עו"ד ד"ר שיין את עדותו של מנדלבליט על כך שהוא נסחט, וגם עובדה זו, לדבריו, תצטרך להיבדק. "יש כאן דברים חמורים ביותר שצריכים להיבדק, והנס הגדול הוא שנתניהו לא קיבל את עצת עו"ד וינרוט ז"ל ללכת לעסקת טיעון. הנחישות של נתניהו לנהל את התיק מתוך ידיעה שאין בו ולא היה בו כלום חשפה בפני הציבור את מה שקורה ואת הסכנות. אם לראש ממשלה אפשר לעשות זאת אין אזרח שאינו חשוף להליכים מהסוג הזה".