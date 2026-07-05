כמיטב המסורת חידון התנ"ך הארצי לילדים של תנועת 'אריאל' יתקיים מחר (ב) וישתתפו בו ילדים מכיתות ג' עד ט' מרחבי הארץ שהעפילו לשלב הארצי.

החידון יעמוד השנה בסימן "מאמינים בטוב" על הבחירה לראות את החיובי ולפעול להוסיף במעשינו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.

אלחנן וולף מזכ"ל אריאל: "אנו זוכים לפעילויות רבות, ועשייה ברוכה של טוב בכלל הסניפים, אך אירוע חידון התנ"ך הוא גולת הכותרת והזדמנות לכלל ילדי ישראל ללמוד מספר הספרים. דמויות ההוד שאנו פוגשים בין דפי התנ"ך וצווי הקב"ה הם מפגש עם הטוב האלוקי שקיים במציאות עצמה. מתוך הלימוד, מתחזקת האמונה שאני טוב ויש בי אור מיוחד שאיתו אני יוכל לשנות ולתקן את המציאות."

החידון הארצי הוא השלב השלישי, והמתמודדים והמתמודדות עלו אליו לאחר שנבחנו בחודשים האחרונים בחידון מקומי וחידון מחוזי. החידון הארצי לבנים יחל בשעה 16:00 ולאחריו בשעה 18:30 יתקיים החידון לבנות, בהשתתפות אישי ציבור ובהנחייתו של עידו טאובר.

במהלך החידון יתאפשר לגולשי ערוץ 7 להשתתף מרחוק ולענות על שאלות מיוחדות שיופנו לצופים בחידון מהבית. השאלות בחידון ישלבו פרקים מהתנ"ך, נושאים בני זמננו ו'קריאה להאמין בטוב, לראות טוב ולעשות טוב לאורם של גיבורי התנ"ך.

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