ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, נפגש עם מנהיג האופוזיציה ברומניה והמועמד המוביל בבחירות הקרובות במדינה, ג'ורג' סימיון.

השניים קיימו פגישה מדינית רשמית, שבמהלכה דנו בהמשך שיתוף הפעולה ביניהם ובחשיבותה האסטרטגית וההיסטורית של יהודה ושומרון למדינת ישראל.

הקשר בין דגן לסימיון נמשך כבר כארבע שנים, ובמהלכו קיימו ביקורים וסיורים משותפים והידקו את שיתוף הפעולה ביניהם. במהלך הפגישה העניק דגן לסימיון תחריט של אתרי התנ"ך בשומרון, והשניים פרסמו הצהרה משותפת.

סימיון, שהתמודד בבחירות לנשיאות רומניה במאי 2025 והפסיד בסיבוב השני בפער קטן, נחשב כיום לאחד המועמדים הבולטים לקראת מערכת הבחירות הצפויה במדינה.

לפי הנתונים, לאחר שמפלגתו הייתה שותפה להפלת הממשלה, היא מובילה בסקרים עם כ-42 אחוזי תמיכה, לעומת 19 אחוזים בפרלמנט הנוכחי.

בסיום הפגישה אמר סימיון: "ברכות לתושבי יהודה ושומרון. עבורנו, יהודה ושומרון חשובה מאוד. אני מאחל שכולנו נחיה יחד בשלום וביטחון ולהפסקת הטרור. אנחנו זקוקים לשלום, אנו חייבים לעצור את הטרוריסטים ולהילחם יחד למען העולם החופשי".

דגן איחל לסימיון הצלחה בבחירות ואמר: "יהודה ושומרון הם הלב של מדינת ישראל והלב של העולם כולו. אנו מתייצבים יחד - כי יש לנו אותם אויבים ואותם ערכים. יחד נבנה את עתיד העולם וננצח באירופה ובישראל".

הפגישה מצטרפת לשורת מפגשים שקיים דגן עם מנהיגים באירופה. לפני כשבועיים נפגש עם ראש ממשלת סלובניה הנבחר יאנז יאנשה, והשניים פרסמו אף הם הצהרה משותפת, שבמסגרתה שלח יאנשה ברכה לתושבי יהודה ושומרון והביע תמיכה בהמשך הידידות בין ישראל לסלובניה.