הזעקה של איציק סעידיאן בכנסת ערוץ כנסת

איציק סעידיאן, המתמודד עם פוסט-טראומה ויו"ר עמותת "בגובה העיניים", תקף היום (ראשון) את הצעת חוק יסוד: לימוד תורה במהלך דיון שנערך בכנסת.

בדבריו קרא להעניק מעמד עליון ללוחמים וללוחמות ששירתו בחזית ושילמו מחיר אישי כבד.

"עם כל הכבוד לערך התורה והשירות הצבאי, התיקון שהכי צריך לעשות פה הוא לתת ערך עליון למי שיצא לקרב והיה מוכן למות", אמר סעידיאן.

לדבריו, "יש אנשים שהלכה למעשה, שהם אולי 10% מהאוכלוסיה שיוצאים לקרב. הם איבדו חברים מול העיניים ואספו גופות. הם הקריבו את הכל, לא בתאוריה, בקו האש. זה אמור להיות הערך העליון".

הוא הוסיף כי "הדבר הראשון זה הלוחמים והלוחמות, שהם הערך העליון מעל הכל. מי שהיה בתוך האש, מי שנפצע ואיבד חלק מהגוף והנפש. הוא זה שהולך יום אחרי זה ברחוב ומרגיש שהמדינה שכחה אותו".

חוק יסוד: לימוד תורה הוא אחד מהמהלכים שמקדמת הקואליציה במסגרת ההבנות עם המפלגות החרדיות. מטרת החוק היא לעגן את לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל, כך שיוכל לשמש משקל נגד לערך השוויון בבחינת חקיקה עתידית, ובכלל זה חוקים הנוגעים לגיוס תלמידי ישיבות.

בנוסח המקורי של הצעת החוק נכללה גם השוואה בין מעמדם של לומדי התורה למשרתים בצה"ל, אולם בעקבות ביקורת ציבורית הסעיף הוסר.

בנוסח המעודכן נכתב כי "מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד התורה ולומדי התורה, ורואה במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה כמי שתורמים תרומה משמעותית למדינת ישראל ולעם היהודי".