משרד הבריאות פרסם היום (ראשון) אזהרה לציבור מפני צריכת המוצר "זיתים סנטה", המיוצר לכאורה על ידי "שימורי השרון כפר קרע". האזהרה תקפה לכלל תאריכי התפוגה ולכל גדלי האריזות המשווקים.

במשרד הבריאות מסרו כי במסגרת פעולות פיקוח שגרתיות שביצע שירות המזון, עלה כי היצרן אינו מוכר למשרד הבריאות וכי מקור הזיתים אינו ידוע.

המשרד קורא לציבור שלא לצרוך את המוצר ולא לרכוש מוצרי מזון ממקורות שאינם מזוהים או שאינם עומדים בדרישות החוק. במקביל, הומלץ לרכוש מזון אך ורק ממשווקים מורשים וממקורות מוכרים.

עוד נמסר כי שירות המזון במשרד הבריאות ימשיך בפעולות פיקוח לאיתור מקרי הונאה בתחום המזון.

במשרד הבהירו כי בכל מקרה שבו תתגלה הפרה של דרישות החוק והתקינה, יינקטו צעדי אכיפה בשיתוף כלל הגורמים המוסמכים.

"שירות המזון במשרד הבריאות ימשיך לבחון ולאתר מקרים של הונאה במזון. במידה ותמצא הפרה של דרישות החקיקה והתקינה בישראל, ינקטו צעדים בכלל האמצעים העומדים לרשות המשרד, וזאת בשיתוף כל הגורמים הנוספים האמונים על הטיפול במקרים אלו", נמסר.