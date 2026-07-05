פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד ויאצ'סלב שמילוב, תושב העיר בן 52.

שמילוב נאשם כי נכנס לסניף בנק מקומי כשהוא חמוש בבלוני גז, איים לפוצץ את המקום באמצעות מצית, וניסה לשדוד באיומים את כספי הסניף.

לפי עובדות כתב האישום, שהוגש באמצעות עורכת הדין הילה מלול כהן מפרקליטות מחוז דרום, האירוע התרחש לפני מספר שבועות. שמילוב החליט לשדוד סניף בנק בבאר שבע, ולשם כך הגה תוכנית פעולה: הוא לקח שני בלוני גז המיועדים למילוי מצתים, וחיבר אותם יחד באמצעות סרט בידוד וחוט - באופן שיצר מראה מטעה של מטען חבלה מאולתר.

ביום השוד, הגיע שמילוב אל סניף הבנק כשהוא מוסווה היטב: חבש כובע לראשו, הרכיב משקפי שמש ועטה מסכה רפואית על פניו. בידיו החזיק שקית שבתוכה הוסתר "מטען החבלה" המדומה.

הוא ניגש ישירות אל אחת הפקידות, שלף מתוך השקית את בלוני הגז המחוברים, הרים אותם מול פניה ודרש ממנה באיומים למסור לו מיד את כל הכסף תוך שהוא מבהיר כי מדובר בבלון גז. העובדת, שחשה סכנה מיידית לחייה, נתקפה בהלה עמוקה וקפאה על מקומה.

עובדת נוספת שהבחינה במתרחש פנתה אל שמילוב ושאלה למעשיו. הנאשם לא היסס, חזר על דרישתו לכסף, וכאשר העובדת ניסתה להרוויח זמן וביקשה ממנו להמתין - שלף שמילוב מצית מכיסו, הדליק אותה וקירב את האש בצורה מאיימת אל עבר בלוני הגז שאחז.

בזמן ששמילוב איים להצית את הגז, ניצלו עובדות הבנק שניות קריטיות של חוסר תשומת לב מצדו. העובדת הנוספת לחצה בחשאי על לחצן המצוקה המחובר למוקד החירום, ובמקביל החלו שאר עובדי הסניף להזעיק את כוחות המשטרה.

בשלב זה, נכנס לתמונה מאבטח הבנק. המאבטח התקרב אל שמילוב וניסה לחייג למשטרה מהטלפון הנייד שלו כדי לדווח על העימות העדכני. שמילוב, שהבין כי מעשיו נחשפים, תקף את המאבטח והפיל מידו בעוצמה את מכשיר הטלפון במטרה למנוע את הגעת השוטרים.

בחלוף שניות בודדות, כשהבין הנאשם כי לחצן המצוקה כבר הופעל וכי ניידות משטרה רבות נמצאות בדרכן המהירה אל הסניף, נמלט בריצה מהמקום ללא השלל ובהמשך נעצר.