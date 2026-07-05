ספר חדש, "בקרבך קדוש", מאת הרב דוד מור יוסף מישיבת ההסדר קרני שומרון, מבקש להנגיש את המאמר הראשון בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי ולהציג את יסודותיו בשפה ברורה ומאירה.

הרב מור יוסף מדגיש כי החיבור החדש "אינו מהווה רק פירוש או הרחבה נקודתית, אלא מציע הולדה מחודשת של שיטת ריה"ל, המבססת נתיב ברור וחיוני לחפץ באמונת ישראל".

בהקדמת הספר מצטט המחבר את דברי הרצי"ה, "אמונה היא דבר שצריך לימוד. אמונה אינה מצטמצמת באמירת 'אני מאמין', בזמר 'אני מאמין' או בריקוד 'אני מאמין'. אמונה היא לימוד". "החיבור הוא פרי שנות הלימוד המסור בבית המדרש של ישיבת ההסדר 'קרני שומרון', בראשות ראשי הישיבה ובמחיצת רבניה, תלמידיה ותומכיה. עצומה היא חשיבות לימוד האמונה בדורנו - דור הצמא לבירור, למשמעות ולעומק המקשר בין הנגלה לנסתר", כותב הרב מור יוסף.

הוא מוסיף כי "ימי הגאולה הממשמשים ומתגלים לעיני האומה והעולם, תובעים מהרצונות ומהדעות את התייחסותם. אין עוד מקום להזניח שאלות, לשלול רצונות או להעלים עניינים, אלא אדרבא: לגלות ולהעמיק מתוך ענווה מוחלטת והקשבה למהלכים ולבירורים האלוהיים המתגלים ונחשפים לפנינו".

עוד נכתב בהקדמה כי "לימוד האמונה איננו נדבך תיאורטי ואיננו תפיסה מיסטית המנותקת מנפש האדם, אלא הוא הוא הלב הפועם של האומה, המדריך את ההשגה ומאיר את הדרך בעמל התורה והמעשה".

בהמשך מצטט המחבר את דברי חז"ל, "אי אפשר לבית מדרש בלא חידוש", וכותב כי "שיטתו של ריה"ל מתעוררת ומתנערת מעפר אלפיים שנות גלות, מתוך התחדשות של 'התחיינה העצמות האלה'. האמונה מתבררת דרך ראי האומה הישראלית".

הספר זכה להסכמותיהם של ראשי הישיבה הרב שמואל הבר והרב אברהם קורצוויל והרב יצחק הלוי, רבה של קרני שומרון.