הרב סתיו עושה סדר בסערת הכשרות באדיבות ערוץ משב

יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, פרסם סרטון הבהרה מיוחד בערוץ 'משב', מבית צהר, שנועד לעשות סדר ולהשתיק את רעשי הרקע, לאחר החלטת המדינה לאפשר לצהר להשתמש במילה "כשר" בתעודות ההשגחה.

"רגע, אז יש כשרות או אין כשרות לצהר? מה המצב? שואלים אותי לא מעט אנשים ברחוב. אז התשובה היא כן", פותח הרב סתיו את דבריו. "קודם כל, הייתה כשרות גם לפני ההחלטות של השבוע שעבר, כי ברוך ה' צהר נתנה כשרות כבר כמה שנים למאות בתי עסק".

בהמשך, מבהיר הרב סתיו את העובדות המשפטיות ומסביר מדוע המכתבים שיצאו נגד המהלך אינם משנים את המציאות: "מה השתנה בשבוע שעבר? שהממונה על הכשרות ברבנות הראשית, שהוא מנכ"ל הרבנות הראשית, חתם על האישור שהמדינה העניקה לו את הסמכות לאפשר לנו הענקת תעודת כשרות תוך כדי השימוש במילה 'כשר'".

הרב קורא לציבור ולבעלי העסקים שלא להיבהל מהניסיונות לטרפד את המהלך באופן רטרואקטיבי. "עכשיו אני מציע לא לשים לב לרעשי הרקע. זו החלטה היסטורית, אחרי מאבק של שנים למימוש החוק שכבר ארבע שנים קיים בכנסת, רק שלא מומש בפועל בגלל כל מיני שיקולים זרים. עכשיו ברוך השם גם הגוף הרשמי המופקד על הנושא הזה הכיר במה שצהר עושה ומרשה לה להשתמש במילה 'כשר'".

"אז עם כל הכבוד לרעשי רקע ומכתב כזה ומכתב אחר, בואו לא נתרגש", מסכם הרב סתיו. "הממונה על הכשרות במדינת ישראל העניק לצהר את האפשרות להשתמש במילה 'כשר'. 'יאכלו ענווים וישבעו', ועכשיו גם עם תוספת המילה 'כשר' של מדינת ישראל".