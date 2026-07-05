תקרית אלימה ומקוממת התרחשה בשבת האחרונה בלב הרובע היהודי במונטריאול, כאשר אדם תקף עוברי אורח חרדים במטרה להשפילם ולגנוב את כיסויי הראש המסורתיים שלהם.

בתיעוד ממצלמות האבטחה שהופץ ברשתות החברתיות ועורר סערה רבה, נראה רכב שחור עוצר בשולי הרחוב.

מתוכו יוצא גבר המתגנב במהירות מאחורי חסיד שצעד לתומו לאחר שיצא מתפילת השבת בבית הכנסת. התוקף נראה מנסה שוב ושוב לחטוף את השטריימל מראשו של החסיד, שנאבק ומצליח לחמוק ממנו ברגע האחרון.

בסרטון נראים מספר חסידים נוספים שהבחינו במתרחש ופתחו בריצה לעבר התוקף, מה שגרם לו לסגת זמנית ולהימלט.

בהמשך התיעוד נראה החשוד כשהוא עובר ליד קבוצת חסידים אחרת שנבהלת ממנו ומנסה לתפוס מרחק.

למרות הניסיונות הראשוניים שכשלו וההתנגדות של התושבים, בקהילה היהודית המקומית דיווחו כי לאחר מספר ניסיונות חוזרים, הצליח לבסוף השודד לחטוף שני שטריימלים מתושבים אחרים ונמלט מהזירה ברכבו.

האירוע החריג עורר גל של דאגה וחרדה עמוקה בקרב הקהילה היהודית במונטריאול.

ראשי הקהילה פרסמו קריאה דחופה לציבור הרחב לגלות ערנות מוגברת, להישמר בעת ההליכה ברחובות, ולפנות מיד לרשויות החוק ואל המשטרה המקומית אם ברשותם מידע כלשהו שיכול להוביל לזיהויו ולמעצרו של החשוד.

תקרית זו מצטרפת לשורה של אירועים אנטישמיים קשים במדינה. רק בשבוע האחרון זועזעה קנדה בעקבות תקרית קשה בטורונטו, שם הותקף באכזריות אזרח חובש כיפה על ידי תוקף מוסלמי.

במקרה ההוא, משטרת טורונטו פעלה במהירות ועצרה את החשוד, שהצהיר במהלך חקירתו כי הוא מזדהה כ"חות'י תימני". בעקבות רצף האירועים, דרשו בארגונים היהודיים מהממשל בקנדה להחמיר את האכיפה והאבטחה סביב מוסדות וריכוזים יהודיים.