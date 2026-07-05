אירוע אלימות חמור התרחש אמש (מוצאי שבת) בישיבה חרדית ביישוב רכסים שבצפון.

קבוצת נערי שוליים חדרה למתחם הישיבה, השליכה אבנים וחפצים כבדים ותקפה באכזריות את הנוכחים. למרות הפציעות והבהלה, התלמידים נמנעו מלהזעיק את כוחות הביטחון או להתפנות לטיפול רפואי, זאת בשל החשש כי ייעצרו על ידי המשטרה הצבאית כעריקי גיוס.

על פי עדויות מתוך הישיבה, האירוע החל כקטטה של נערי שוליים מחוץ למתחם, אשר גלשה במהירות לתוך כותלי מוסד הלימוד. התוקפים החלו ליידות אבנים וסלעים לעבר המבנה, כאשר אחד התלמידים כמעט נפגע בראשו מסלע.

בהמשך, האירוע הסלים לכדי תקיפה פיזית קשה. תלמידי המקום דיווחו כי זיהו סכינים בבגדיהם של התוקפים.

"כשהם ראו שהמשטרה לא מגיעה, הם תפסו את אחד הבחורים, השכיבו אותו על הרצפה ו'פוצצו' אותו במכות רצח", שיחזר אחד התלמידים בשיחה עם יואל ברים מחדשות 13. "שישה נערים היכו אותו עד זוב דם. הוא שוכב כעת בפנימייה, פצוע בכל חלקי גופו וסובל מחבלות קשות בפניו".

למרות מצבו, הפצוע מסרב להתפנות לבית החולים או להתלונן במשטרה, מאחר שהוא מוגדר כעריק צה"ל.

החשש ממעצר צבאי שיתק לחלוטין את תגובת התלמידים בזמן אמת. "דמנו הותר. היו להם סכינים במותניים, אבל אני מפחד להתקשר למשטרה. כולם פה בישיבה 'עריקים'. אנחנו מרגישים חשופים לסכנת חיים ואין לנו שום הגנה", אמר אחד מהם לברים.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי אין מדובר באירוע בודד, אלא בחלק מתופעה מדאיגה ומתרחבת בתקופה האחרונה.

בחורי ישיבה ואברכים רבים, הנחשבים לעריקים על פי חוק, נמנעים באופן גורף מדיווח על מעשי שוד, תקיפות או איומים מתוך פחד מובהק שזיהוים מול המשטרה יוביל להסגרתם למשטרה הצבאית.

הכתב יואלי ברים סיכם את המצב המורכב שנוצר בשטח: "בתקופה הזו, פושעים ועבריינים מבינים היטב שהם יכולים לפעול באין מפריע בתוך האוטונומיה החרדית, תוך ניצול הפחד הקיים מהרשויות".